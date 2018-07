Novoměstští bojují za záchranu stromů na Mírovém náměstí

Radnice totiž vlastní plochu náměstí neřeší, chce zatím jen udělat po jedné straně pěší zónu. To se nelíbí místnímu Okrašlovacímu spolku.

„Vytvoření pěší zóny na východní straně náměstí chtějí kompenzovat novými parkovacími místy na severní straně. To vše na úkor kácení hodnotného lipového stromořadí, přičemž pokácené stromy se ani nemají zcela nahradit,“ poukazuje členka rady spolku Olga Vnoučková.

Padnout má dvaatřicet lip

Studie počítá s pokácením třiceti dvou lip, nově jich má být vysázeno jen osmnáct. Podle spolku tak zcela zmizí historická hodnota renesančního náměstí, jehož podobu dotváří právě stromořadí po třech stranách.

„Je jasné, že úpravy, které se na náměstí udělaly v časech socialismu včetně postavení betonového pódia, jsou špatné a náměstí změnu potřebuje. Měla by se ale udělat citlivě a hlavně by se měla projednat s veřejností,“ říká Vnoučková.

Okrašlovací spolek proto zaslal na radnici otevřený dopis, ve kterém apeluje na přehodnocení celého záměru. Podle místostarosty Nového Města Miroslava Kratochvíla už mnoho historicky cenného ale na náměstí není.

„Dendrologické posudky říkají, že stromy tam nejsou v pořádku. A co se týká pěší zóny, tak má jít jen o srovnání výšky silnice s chodníkem, aby se tam dalo dobře chodit a mohly fungovat předzahrádky u restaurací,“ říká.

Starosta se nebrání zadání další studie

Jenže odpůrci návrhu tvrdí, že celá studie působí dojmem, jako by město nevědělo, co si s rozlehlou plochou náměstí vlastně počít. V šuplíku přitom skončilo za poslední roky už několik různých studií. Radnice teď na pěší zónu tlačila v návaznosti na plány Frýdlantské vodárenské společnosti.

Ta měla příští rok opravovat kanalizaci právě na východní a severní straně náměstí. Jenže nakonec se kopat nebude. Podle členů Okrašlovacího spolku tak aspoň bude čas na pořádné projednání toho, jak by mohlo náměstí v budoucnu vypadat. Zadání další studie se starosta Pavel Smutný nebrání.

„Budeme mít další pohled a podklad k diskuzi. Kdybychom vypsali architektonickou soutěž, tak ta je riziková v tom, že ten, kdo ji vyhraje, dbá na to, aby se realizovalo vše, co navrhl. Takhle to dopadlo při rekonstrukci náměstí ve Frýdlantu,“ řekl.

Podle Okrašlovacího spolku ukáží až podzimní komunální volby, jak moc se rekonstrukce náměstí dostane mezi priority města. V každém případě chce spolek zabránit tomu, aby úpravy byly necitlivé.