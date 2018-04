Nové Heřminovy na Bruntálsku připomněly svůj odpor k přehradě

Starosta Ludvík Drobný to Rádiu Impuls vysvětlil tím, že protesty obce už léta nikdo nechce poslouchat. „Já myslím, že nám už toho mnoho uškodit nemůže. Nemáme co ztratit. Vždycky si nás vyslechli a pak řekli, že nemáme pravdu. Že věci se mají jinak. Ale na druhou stranu, my zase pořád říkáme, že kdyby se těmi posudky zjistilo, že ta přehrada opravdu je nejlepším řešením, okamžitě začneme spolupracovat,“ tvrdí starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný.

Nové Heřminovy minulý víkend uspořádaly bleskové hlasování obyvatel o přehradě. Odmítlo ji 81 procent z těch, kteří se hlasování zúčastnili. Ministr životního prostředí Richard Brabec vzkázal, že stavbu přehrady na řece Opavě už stejně nejde zvrátit.