Nové firmy dostanou od státu miliardy, vymýšlí i chytré koše na odpadky

„Navíc umí zredukovat počet svozů lisováním odpadu přímo v koši až na devítinu. Nepotřebujete k nim tak často jezdit a město je i tak čisté a uklizené,“ vysvětlila statutární ředitelka společnosti Monika Šimánková.

Ta byla jedním z řečníků na úterní konferenci mediální skupiny MAFRA s názvem „Startupy a inovace nejen v regionu, Lepší místo pro život – Jihomoravský kraj“, která se konala na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Koše z Vyškova jsou inovací běžného výrobku, která může nejen usnadnit život, ale zároveň pomoci České republice odpárat nelichotivou nálepku levné montovny Evropy, kde se jen vyrábí, ale nevyvíjí nové produkty s přidanou hodnotou.

Právě Jihomoravský kraj, kde firma Hestego sídlí, je celkově v podpoře vývoje nových technologií velmi aktivní, což na konferenci připomněl hejtman Bohumil Šimek (ANO).

„Sice nejde o levnou záležitost, ale nám se to vrací. Nemáme se za co stydět,“ řekl Šimek s tím, že zatímco Česká republika dává v průměru na jednoho obyvatele zhruba osm a půl tisíce korun do vývoje, na jižní Moravě je to v přepočtu na jednoho člověka přes patnáct tisíc.

Proměnu Brna směrem k firmám, které zde vyvíjí nové technologie, zmínil i Jakub Rybář z odboru strategického rozvoje brněnského magistrátu.

Dat je hodně, ale každá jsou uložená jinde

Stejnou cestou chce jít i česká vláda, kterou v Brně reprezentoval vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

„Měníme systém financování výzkumu, potřebujeme totiž začínající firmy a startupy,“ prohlásil ministr. Chce, aby pro ně vzniklo zázemí v podobě takzvaných inkubátorů, jež jim usnadní rozjezd. „Vytvořili jsme program Country for the future, z něhož bude možné každý rok čerpat miliardu korun,“ doplnil.

O podpoře českých firem v průniku na zahraniční trhy hovořil následně Marek Svoboda, který je ředitelem odboru ekonomické diplomacie na ministerstvu zahraničí.

Podle Radovana Slíže ze společnosti Intelligent Technologies může novým firmám pomoci, pokud budou lépe dostupná data, tedy informace o regionech. „Sice máme dnes už hodně dat, která jsou dostupná, ale jsou autonomně uložená, každá jsou v jiné aplikaci,“ upozornil.

Podle něj by tak bylo dobré, aby se tato data postupně propojila do jedné platformy, kde do nich potenciální podnikatelé mohou vstoupit, vzájemně je kombinovat a s informacemi pracovat tak, aby dokázali zareagovat na problémy - tedy vykrýt možnou díru na trhu.

