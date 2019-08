Děčínský zámek musí víc žít, aby se lidé vraceli, říká nová ředitelka

V polovině května nečekaně děčínští radní odvolali k 30. červnu ředitelku tamního zámku Ivetu Krupičkovou, která stála v jeho čele dvanáct let. Nejen v Děčíně to vyvolalo bouři, vznikla petice na její podporu, kterou podepsalo přes tři tisíce lidí, mnozí poukazovali i na nestandardně krátkou dobu na podání přihlášek do konkurzu na nového šéfa a ozývaly se názory, že vedení města chce dosadit „svého koně“ a má už předem vybráno.

Velmi bouřlivé pak bylo i květnové zastupitelstvo, kde proti tomuto kroku vystoupila řada lidí i někteří zastupitelé. Když město, kterému zámek patří, výběrové řízení vypsalo, přihlásila se i Krupičková. Vyhrála ale ekonomická manažerka, členka finančního výboru města a předsedkyně zdejší kulturní komise Miroslava Poskočilová a od 1. července zámek řídí.

„Nebyla to pro mne příjemná situace, komentáře na Facebooku jsem raději přestala číst. Začátky na nové pozici nebyly a nejsou někdy jednoduché. Nyní ale potkávám přátele a kolegy z práce, kteří se mi omlouvají, že tu petici podepsali, že prý kdyby věděli, že jsem se do výběrového řízení přihlásila, tak by ji nepodepsali,“ říká Poskočilová ve vůbec prvním rozhovoru po nástupu do funkce ve své kanceláři na zámku, která je doslova obložená desítkami šanonů s dokumenty. „Probíhá externí kontrolní hospodářský audit. Jeho výsledky zatím nemám, ale vím, jak probíhá. Zatím se však k němu nechci vyjadřovat.“

Nastaly po vašem příchodu nějaké personální změny?

Pět zaměstnanců se změnou vedení dalo výpověď, někteří z nich však již dříve dostali lepší nabídku, a tak neodcházejí kvůli personální změně vedení. V současné době dávám dohromady nový tým lidí.

Co teď dělá paní Krupičková? Dostala od vás nějakou nabídku, aby na zámku zůstala?

Je zaměstnancem zámku, ale je doma. Je odvolaná, nemá svoji funkci a je ve výpovědní lhůtě, která končí 30. září. Výpověď jí musela být dána, protože zámek neměl jakékoli jiné místo, které by odpovídalo její kvalifikaci.

Miroslava Poskočilová Narodila se v roce 1973 v Děčíně, vystudovala Fakultu sociálně ekonomickou na ústecké UJEP, obor podniková ekonomie.

Naposledy pracovala jako personální a ekonomická manažerka, je členkou finančního výboru města a předsedkyní kulturní komise.

Deset let byla projektovou manažerkou děčínské Židovské obce, je spoluzřizovatelkou děčínské soukromé základní a mateřské školy Svět, která vyučuje Montessori pedagogiku.

Mluví anglicky a německy.

Jejím největším koníčkem je rodina, chce být dobrou matkou pro své dvě neslyšící děti, 17letého syna a 14letou dceru. Vedle toho ji baví běh, cestování a knížky.

Vy nejste historik, ale ekonom a manažer. Budete hledat místo dosavadní ředitelky jiného erudovaného historika, který by převzal její roli?

Na zámku je kurátor sbírek František Šuman, který garantuje odbornost průvodců, zajišťuje obsah zámku a prohlídek. Při nástupu mě provedl a jeho povídání bylo zajímavé, ví o zámku a jeho historii hodně. Myslím si, že pozice bývalé paní ředitelky nezůstane neobsazena. A já nejsem úplný neznalec historie. Pracovala jsem pro Židovskou obec, dělala jsem částečně průvodce a účastnila se seminářů o holokaustu pro školy, znám historii Židů i synagog a znám i historii zámku, s rodinou Thunů byl spojen můj praděda, který pracoval v jejich službách jako pokladní na zámku ve Zdíkově.

Krátce po vašem nástupu se objevily zprávy, že kvůli odvolání paní Krupičkové zámek může přijít o 16 vystavených obrazů z majetku Thunů, jež zapůjčila Národní galerie v Praze. Výpůjčku prý ohrožuje plán váš i vedení města na větší komerční využití zámku. Jak to s obrazy bude?

Já to nevidím jako problém. Podle informací kurátora je to jako u jiných zámků a památek, kdy jsou obrazy i další mobiliář od Národní galerie zapůjčeny na dobu určitou, a ta se prodlužuje. Ta naše vyprší 31. srpna a kurátor v dopise galerii ujistil, že obrazy zůstanou umístěny ve stejných podmínkách a bude se s nimi zacházet zcela stejně. Nikdo nechce v žádném případě vzácné obrazy ohrozit. (MF DNES požádala o reakci i Národní galerii: „Národní galerie je připravena pokračovat v započaté spolupráci. Případná další spolupráce v tuto chvíli záleží na budoucím směřování vedení zámku a garantování řádné péče o díla tak, jak je zakotvena ve smluvních podmínkách. K jednání s novou ředitelkou jsme připraveni,“ sdělil redakci ředitel Sbírky starého umění Národní galerie Marius Winzeler.)

Zatím jste ve funkci necelý měsíc. Co plánujete na zámku měnit?

Určitě chci nabídnout návštěvníkům větší prostor a zážitky pro více lidí tak, aby se sem pravidelně vraceli. Zámek je dominantou v centru města, což je velká výhoda, lidé však nejsou zvyklí chodit sem pravidelně. To chci změnit a chci sem přilákat i střední vrstvu obyvatel. Zámek by měl být místem setkávání i odpočinku.

Co to znamená, přilákat střední vrstvu?

V Děčíně jsou krásné restaurace, kam pravidelně chodí, tak proč nechodí jednou za měsíc i na zámek do vinoték, na palačinku či oběd? Z centra je to kousek. Nově je na druhém nádvoří Café Páv, kromě restaurace mají sezení na nádvoří a nabízí zajímané menu. Je to koncept patřící na zámek. Chceme je zapojit i do jednorázových akcí a slavností, aby tu lidé měli zajištěno občerstvení a při koncertě si mohli dát třeba skleničku vína a cítili se tu příjemně. Mým velkým cílem je častější pořádání svateb na zámku. Dnes jsou oblíbené v přírodě, zdaleka ne všichni se chtějí vdávat v prostorách uvnitř zámku. Obřady mohou být i na nádvoří, v zahradách u fontánky a rybníčku. Stačí krásné bílé lavice s bílým zavázáním a svatebním obloukem. Chci také lidem i firmám nabízet služby na klíč. I když nevědí zcela přesně, co chtějí, my jim můžeme pomoci. Lidem to dnes nabízeno není a jdou jinam. Nechala jsem už zpracovat nabídkové listy, kde budou služby poskytované na míru.

Dostat se na zámek znamená projít nahoru Dlouhou jízdou nebo vyjít strmější cestou z boční strany zámku. Zaparkovat se blízko nedá. Co s tím?

Achillovou patou je parkování u většiny zámku a hradů. Jednou z mých priorit je, aby se právě toto zde zlepšilo. Mám už vizi o místě, kde by to bylo vhodné, nejprve ji však musím projednat s městem.

Zámek je ovšem hlavně historická památka. Klasické okruhy prohlídek dál zůstanou?

Zámek je kulturní památka a je nutné se k ní tak chovat. Všechny prohlídkové trasy zůstanou zachovány, stejně jako expozice i tematické okruhy. Chci je ale trošku oživit, aby byly víc zážitkové a nezapomenutelné. Například dětské prohlídky s tajemnou postavou Černého rytíře už moc nelákají, zájem podle marketingové studie klesl o 49 procent. Děti už to znají a je třeba změna. Chybí mi zde například i výstava velkoplošných fotografií zámku z doby za okupace sovětských vojsk, jak vypadal, když ho vojáci opustili ve zdevastovaném stavu, a co vše se pro jeho obnovu udělalo, jak se zámek zvelebil.

Co chcete změnit jako první, protože to nebude moc náročné a půjde to snadno?

Ve městě se připravuje na září mistrovství světa v tanci. Napadlo mě, že by na zámku mohl být prohlídkový okruh s názvem Protančíme zámkem. Právě připravujeme i slavnosti medu s řadou ochutnávek. Hlavně se musí změnit propagace zámku a webové stránky, které budou zcela určitě jiné.

V čem budou jiné, co se vám na těch současných nelíbí?

Já jsem je kritizovala už ve své koncepci, protože stagnují. Když je porovnáte s weby jiných památek, nenabízejí návštěvníkovi na první pohled něco, co by chtěl zažít a vidět. Dnes prodává fotografie a emoce. Kvalitní web umí přilákat i turisty z jiných měst a nejen z Děčína, a ti se pak díky oživení zámku budou také vracet. Nyní zámek nemá velkou atraktivitu.

Ale byly zde i dosud pravidelně koncerty nebo třeba letní kino na nádvoří...

Z analýzy už vyšlo, že prohlídkové okruhy měly pokles v návštěvnosti a koncerty příliš diváků nelákaly. Na poslední přišlo 26 lidí. Řadě akcí chybí hlubší koncepce a promyšlení toho, jaká je roční doba, jaký je to interpret.

Chcete oživit i Mariánskou louku v podzámčí, mohly by tu být třeba koncerty či festivaly. Jaké plány s touto částí zámku máte? A nebojíte se tu většího hluku či nepořádku?

Již teď byl jeden koncert a veřejnost ho uvítala. Řada lidí říká, že Mariánská louka k zámku patří, není však příliš využitá. V budoucnu by to mělo být místo odpočinku, přibudou zde například lavičky. Ale musíme postupovat citlivě, protože je to součástí kulturní památky, v části je archeologické naleziště. Jsou tak jasně dané poměrně přísné podmínky, například se nic nesmí pevně ukotvovat se zemí. Hezké by bylo louku mostem propojit do Jižních zahrad. Odpočinkový areál by tak byl ucelený a logicky propojený se zámkem. Turisté by měli na zámku trávit více času, třeba celé odpoledne. Kromě samotného zámku by měl návštěvník rád jít právě i do Jižních zahrad a dál na Mariánskou louku. Zvažujeme, že by sem lidé mohli chodit i na pikniky. Café Páv má už piknikové koše, připravili by je podle objednávky. Ve světě se na loukách a v parcích leží, jí, lidé čtou pod stromem knížky. Mariánská louka je k tomu ideální. Na větší využití ovšem také musí mít nějaké zázemí, jako například vhodně umístěné toalety.

V krásné Růžové zahradě se momentálně opravuje gloriet, který je v havarijním stavu. I tady se během opravy anebo po ní něco změní?

Chtěla bych i ji atraktivnější. Chybí mi zde například průvodce a popis zdejších úžasných soch. Když sem přijde rodina s dětmi, tak neví, jaké jsou to sochy, koho představují. Přitom by u nich rodiče mohli dětem vyprávět úžasné příběhy. V zahradě ale chybějí alespoň popisky a lidé si nemají ty příběhy a legendy ani kde přečíst. Je to škoda. Měly by sem například chodit i děti se školou a pracovními listy, mohly by se ptát a ve škole by se pak pracovní listy vyhodnotily.

Zámek tvoří i některé objekty, které zatím nejsou využité. Co bude s nimi?

Nad Jižní zahradou je krásný historický a zcela nevyužívaný zahradní dům. V Tyršově rodném domě se uvolňují přízemní prostory s klenutými stropy. Zde by mohly být stranou dva apartmány pro hosty zámku.

Na zámku se také právě opravuje poslední část střechy. Vy jste i členkou finančního výboru města. Budete chtít pro zámek a veškeré změny, o kterých jste mluvila, víc peněz?

Není třeba. Mám ráda efektivní řízení a nemyslím si, že cílem je získávat hodně peněz, ale efektivně je vynakládat.