Nové radnice se v Hronově vzdali, za 65 milionů se zdála drahá

Firmy si v současnosti mohou vybírat z mnoha zakázek a to se odráží ve vyšších cenách. Komise otvírala obálky v úterý večer, ve středu se zastupitelé vzdali nového městského úřadu.

„Polilo mě horko, když jsme otevřeli obálku s nabídkou. Jestli jsem v něčem zodpovědná, tak jsou to finance,“ řekla starostka Hana Nedvědová (Patrioti).

„My jsme počítali s padesátimilionovým úvěrem. Pokud by cena byla maximálně 57 milionů, tedy že bychom příští rok vydali 7 milionů korun ze svého, pak bych radě navrhovala, ať dodavatele schválíme a jdeme do toho. Ustáli bychom to, ale když šlo už o 15 milionů, to si dovolit nemůžeme,“ dodala starostka.

Podle ní letos radnice opravuje Jiráskův park či ulice za víc než 50 milionů a nebude si moci převést volné peníze do dalšího roku.

Kromě dvou zastupitelů, kteří se zdrželi hlasování, všichni souhlasili, že se úřad stavět nebude. Téměř všichni také hlasovali pro to, aby město stáhlo záměr prodeje dvou radničních budov na náměstí.

Ještě v pondělí večer přitom vedení radnice s architektem hájilo nový úřad na setkání s obyvateli.

Tři čtvrtiny publika však tleskaly spíš argumentům opozice a přípravného výboru pro referendum. Ty proti novému úřadu a rozprodeji městského majetku brojí a přejí si raději opravit nynější dva domy radnice.

„Asi v rozhodování zastupitelů hrála hodně velkou roli cena. Byla ještě vyšší, než kterou jsme se dozvěděli v pondělí na jednání s občany. Tam jsme slyšeli částku 55,5 milionu korun se započtenou daní, ale bez interiéru, což s vybavením a IT technikou odhaduji na 70 milionů. My jsme těmito rozhodnutími získali čas ohledně referenda,“ uvedl opoziční zastupitel a zmocněnec přípravného výboru Karel Jára (VPM a Rozvoj města).

Zda se referendum uskuteční, záleží na soudu, který posuzuje bezvadnost návrhu. Bude-li v pořádku, zastupitelé ho musí vyhlásit.