V Hronově chtějí referendum o nové radnici, přitom je už schválená

Proti tomu je však skupina opozičních zastupitelů, a snaží se vyvolat referendum. Město počítá se zahájením stavby u nedodělku divadelního Sálu Josefa Čapka letos v červnu, ale hlasování by se mohlo konat až při komunálních volbách na podzim.

„V situaci, kdy máme rozkopaný park, kdy nás čeká oprava kanalizace a výstavba souvisejících komunikací při opravě hlavního tahu na Náchod, bychom neměli rozjíždět další velkou stavbu a zatížit rozpočet obce dluhem ve výši 50 milionů korun,“ píše ve výzvě k zastupitelům Karel Jára (VPM a Rozvoj města) spolu s pěticí opozičních politiků a s dalším členem přípravného výboru pro referendum.

Výbor posbíral od občanů za osm dní víc než 1 400 podpisů a další podpisové archy ještě přicházejí. Lidé podepisovali, že se chtějí v referendu vyjádřit k stavbě nového městského úřadu u Jiráskova divadla a k připravovanému prodeji nynější budovy úřadu s hotelem Radnice a také sousedního domu U Zeleného stromu.

Někteří lidé si však podpisové akce ani nevšimli. „Úředníci budou vždycky říkat, že potřebují víc místa, ale měl by jim přece stačit jeden dům. S Radnicí je problém, je tam dole prázdná hospoda a v pokojích se nebydlelo už ani při divadelním Jiráskově Hronově. Když už si ale zastupitelé před lety odhlasovali nové sídlo, tak se s tím asi těžko dá něco dělat,“ krčí rameny místní obyvatelka, ale jméno nechce říct.

Nedostavěná přístavba Jiráskova divadla, která svým zubatým průčelím trčí do ulice, je z roku 1999. Město tehdy nemělo na dokončení peníze. Původně se tam počítalo s městským úřadem, jenže při reformě veřejné správy nebylo jisté, jak velký úřad bude pro Hronov potřeba.

Pak se tam uvažovalo i o nastěhování základní umělecké školy, předešlé zastupitelstvo ale před čtyřmi lety jen několik měsíců před komunálními volbami potvrdilo, že dostaví divadlo pro úřad. Před třemi lety zastupitelé vybrali ze čtyř architektonických návrhů jako vítěze náchodský Atelier Tsunami.

Město: splácení úvěru zvládáme

Starostka Hana Nedvědová vytýká zastáncům referenda, že s ním přicházejí pozdě.

„V roce 2014 hlasovalo pro dostavbu divadla devět zastupitelů z koalice a pět z opozice, z nich tři jsou nyní podepsáni pod výzvou k referendu. Už tehdy ale měli informaci, že záleží na rozhodnutí města, jestli si dva domy úřadu na náměstí ponecháme, nebo je prodáme. Po čtyři roky jsme pak opozici informovali, co se s dostavbou děje. Bylo to ve stavební komisi, dostávali zápisy z rady, konala se soutěž na architektonický návrh a veřejnost se vyjádřila, co se lidem líbí ,“ zlobí se starostka (Patrioti).

Za snahou vyvolat nyní referendum vidí předvolební boj. „Nikdy nám nikdo neřekl, že dostavbu Sálu Josefa Čapka nechce. Teď tito zastupitelé chystají referendum a to mě na tom štve,“ říká.

Část nákladů by pokryl prodej domů, zbytek úvěr

Hronovu pomohla změna v rozpočtovém určení daní, proto si vedení radnice věří i na dostavbu úřadu. Zatímco roku 2010 město mělo daňové příjmy 48 milionů korun, loni to bylo 82 milionů.

Teď má město ročně volných 23 až 25 milionů na větší investice. Pokud si vezme desetiletý úvěr na 50 milionů korun s roční splátkou 10 milionů, nebude to prý problém. Letos podle starostky už město vyčlenilo deset milionů korun pro úřad, jenže je záhy muselo použít na spolufinancování získaných dotací.

Část peněz tak chce získat z prodeje obou domů na náměstí, což by dohromady podle obvyklé ceny mohlo dát téměř 12 milionů korun, zbytek by pokryl úvěr. Rozpočet na dostavbu divadla je 40 milionů korun bez započtení daně.

Odbory městského úřadu nyní působí na třech místech, úřad není bezbariérový a do jeho oprav už ani neplynou peníze. Ve špatném stavu je především nedokončená část divadla, kterou tvoří jen schodiště a obvodové zdi. V případě dostavby se dům vyplní kancelářemi a přibude jedno patro, sloužit začne od ledna 2020.

„Než jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, zadali jsme ještě statické posouzení nedokončené přístavby divadla. Z toho vyplynulo, že objekt vůbec není v dobré kondici. Bude nutné ho zabezpečit, aby - laicky řečeno - neujel. I kdybychom tam nestěhovali úřad, musíme s budovou něco udělat,“ varuje starostka Nedvědová.

Zastupitelé rozhodli v únoru, že si město vezme úvěr na dostavbu divadla, a odsouhlasili záměr prodeje dvou domů na náměstí. Návrh na referendum nyní posuzují hronovští úředníci. O možném referendu zastupitelé budou hlasovat v dubnu.