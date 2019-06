Nosorožci ze Dvora Králové se vydali do Rwandy, nakládali je čtyři hodiny

Pět nosorožců černých vyrazilo ze Safari parku Dvůr Králové nad Labem na pražské Letiště Václava Havla, odkud odpoledne odletí do středoafrické Rwandy. Do národního parku Akagera, kde mají pomoci s obnovou zdejší populace nosorožců, přijedou v pondělí ráno.

Nahánět nosorožce do ocelových transportních beden ošetřovatelé začali už ve čtyři hodiny ráno, vysokozdvižný vozík je převážel k jeřábu, který celkem tři tuny vážící „zásilku“ naložil na přívěs nákladního auta. Vcházení do beden zvířata trénovala zhruba tři měsíce, díky tomu do téměř dvoutunové bedny napochodovala bez problémů.

„Všechno šlo přesně podle plánu, tak jak jsme se na to celou dobu připravovali. Nosorožci to měli nacvičené. Dali jsme jim sedativa, vypustili do bedny, kde jsme je krmili a věnovali se jim. Když sedativa začala působit, zavřeli jsme bednu,“ popsal zoolog Jiří Hrubý. Naložení pěti zvířat trvalo necelé čtyři hodiny.

V osm hodin ráno byly všechny bedny naskládané na dvou nákladních automobilech. V půl deváté konvoj za doprovodu dodávky s pracovníky safari parku a dvou vozidel celní správy vyrazil přes Hradec Králové do Prahy.

„Celní správa nás doprovází, aby průjezd až na letiště byl, pokud možno, co nejplynulejší,“ prozradil vedoucí mezinárodních projektů ve dvorské zoo Jan Stejskal.

Naložení jedné bedny do letadla zabere asi hodinu. Z Letiště Václava Havla vzlétne Boing 747 večer v 18 hodin. Po půlnoci dorazí do hlavního rwandského města Kigali, odkud budou nosorožci pokračovat na nákladních vozech do 180 kilometrů vzdáleného národního parku Akagera. Cesta zabere dalších sedm hodin.

V bednách vyrobených na míru konkrétního zvířete stráví tři samice a dva samci okolo třiceti hodin. „Jsou konstrukčně uzpůsobené tak, aby se nosorožci uvnitř nezranili. Nemůže se jim tam nic stát. Podlaha je vyrobená ze speciální pryžové gumy pro větší pohodlí zvířat, většinu cesty budou polehávat,“ vysvětlil Zdeněk Bárta, který má ve dvorském safari parku na starosti převozy zvířat. Jeho kolegové budou nosorožce kontrolovat, krmit a napájet v průběhu celé cesty.

Tři tuny sena na palubě

Do Afriky s nimi vyrazil specialista na převozy Pete Morkel a dva ošetřovatelé z královédvorské zoo, na místě nováčkům pomohou s aklimatizací. Po 14 dnech je vystřídají další dva ošetřovatelé z východních Čech. „Pro nosorožce je to dobré, protože své ošetřovatele znají a jsou na ně zvyklí. Navíc měsíc s nimi ve Dvoře Králové strávila ošetřovatelka Cheri Morkelová, ve Rwandě bude s nosorožci dalších šest měsíců,“ sdělil Jan Stejskal.

Už v pátek náklaďák na pražské letiště přivezl tři tuny sena a 900 kilogramů pelet s minerály. „Aby aklimatizace nosorožců ve Rwandě proběhla úspěšně, posíláme tam také jídlo, na které byli u nás zvyklí. Na místní stravu - akácie si budou přivykat postupně, i s tím jim pomohou naši ošetřovatelé,“ dodal šéf mezinárodních projektů.

V pondělí nad ránem budou v Akageře nosorožci vypuštěni do menších ohrad ohraničených kůly, po měsíci se přesunou do větších výběhů a nakonec do severní části národního parku, kde se na ploše třech tisíc hektarů budou moci volně pohybovat.

Národní park Akagera Rozprostírá se na severovýchodě země, na území větším než 1100 kilometrů čtverečních. Vznikl v roce 1934 a patří mezi nejstarší národní parky v Africe. Zahrnuje rozsáhlé oblasti savan, buší a jezer. Nejhorším obdobím si prošel v roce 1994 po skončení rwandské genocidy, kdy vracející se uprchlíci zabrali velká území rezervace. V roce 2009 Vládní rada pro rozvoj Rwandyuzavřela dvacetiletou dohodu s neziskovou organizací African Parks s cílem obnovit kdysi prosperující národní park. V roce 2017 se do jeho jižní části přesunula skupina 18 nosorožců z JAR. Dva roky předtím zde našla nový domov první smečka lvů. V celé Africe dnes podle odborníků žije kolem pěti tisíc nosorožců dvourohých. Rwandští jedinci náleží k východnímu poddruhu, který celkem čítá asi 900 kusů.

Safari park převáží do Rwandy tři vlastní nosorožce a dva jedince ze zoologických zahrad v Dánsku a Velké Británii. Ani jednomu z nich není víc než deset let. Je to největší transport těchto zvířat z Evropy do Afriky v historii. Prvenství dosud držel převoz čtyř extrémně ohrožených nosorožců severních bílých ze Dvora Králové do keňské rezervace Ol Pejeta v roce 2009.

Ve Rwandě nosorožci černí vyhynuli při krvavé genocidě v 90. letech, v poslední době se však po zavedení přísných opatření proti pytlákům do tamní přírody vracejí. Od roku 2017 žije v národním parku Akagera 18 jedinců dovezených ze soukromé rezervace v JAR. Nosorožci z Evropy posílí různorodost genofondu nově vznikající populace.

„Příjezd pěti nosorožců z evropského chovu ještě více pozvedne rozmanitost přírodního ekosystému v Akageře. Dodnes se ve všech čtyřech rwandských parcích podařilo pytlačení téměř vymýtit a jsme si tak jistí, že pětice nosorožců bude v novém domově jenom prospívat,“ uvedla Clare Akamanziová, výkonná ředitelka Vládní rady pro rozvoj Rwandy.