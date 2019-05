Noční vlci znovu míří do Česka, v neděli dorazí na brněnský hřbitov

Ruští nacionalisté svou jízdou připomínají sovětské vítězství ve druhé světové válce a navštěvují místa, kde jsou pochováni vojáci Rudé armády.

Při tom se často setkávají se svými sympatizanty, před třemi lety s nimi například v Brně kladl věnce na hřbitově tehdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, který svým jednáním vzbudil kontroverze.

„Příště by se Michal Hašek rovnou mohl zabalit do vlajky SSSR a políbil portrét Stalina, bylo by to přímější,“ uvedl Jakub Janda z think-tanku Evropské hodnoty, jehož projekt Kremlin Watch se zabývá analýzou prokremelské propagandy. Haškův výstup odsoudili také mnozí politici.

„Je to úcta vůči padlým vojákům, kteří obětovali své životy tisíce kilometrů od svých domovů a rodin za svobodu Československa a našeho národa,“ hájil se Hašek s tím, že přijal pozvání ruského konzula.

Tuto neděli zamíří Noční vlci do Česka z Bratislavy, na jižní Moravu by měli přijet po poledni. Očekává se jich zhruba stovka.

V 16 hodin plánují navštívit místo posledního odpočinku Rudoarmějců u Hustopečí, kde se hodlají setkat se zastupitelstvem obce, místními obyvateli a motocyklisty. V 18 hodin by měli zahájit pietní a vzpomínkový akt na Ústředním hřbitově v Brně.

V pondělí se přemístí do Prahy, odkud budou pokračovat do Chomutova a v úterý do Německa. Loni se návštěva motorkářů na jižní Moravě odehrála v poklidu, policisté nemusili řešit žádný incident.

Loňský průjezd Nočních vlků Moravou