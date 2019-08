Hospodská vyhláška v Hradci neprošla, s hlukem mají bojovat strážníci

Největší počet výtržností zaměstnává policisty a strážníky v pátek a sobotu, kdy se v ulicích Jindřichova Hradce pohybuje nejvíce lidí. Na hluk si podle starosty Stanislava Mrvky (ČSSD) stěžují hlavně obyvatelé historické části města.

„Největší problémy jsou u bowlingu na rohu náměstí, kde jsou výtržnosti a rvačky časté,“ postěžovala si mladá žena žijící v centru.

Strážníci dlouhodobě spolupracují s policií hlavně při kulturních akcích. „Při větších slavnostech nebo koncertech policisté posilují hlídky, ale nejsou schopni za stejného počtu dohlížet na pořádek ve městě každý víkend v turistické sezoně,“ vysvětlil Mrvka.

Vyhlášku, která měla omezovat provozní dobu restaurací, ale zastupitelstvo na svém posledním zasedání odmítlo. Pokud by prošla, zavíraly by bary a restaurace ve všední dny o půlnoci, v pátek a o víkendu nejpozději ve tři ráno.

Podle některých zastupitelů by to ale byl zásah do svobodného podnikání. „Obecně si myslím, že taková vyhláška nic nevyřeší, je potřeba komunikovat a jednat s provozovateli,“ uvedl opoziční zastupitel Jaroslav Chalupský (Hradec srdcem a rozumem).

Většina zastupitelů nakonec rozhodla, že situaci pomůže řešit vyšší počet městských policistů.

„Všechny přestupky se ale odehrávají ve velmi krátkém časovém sledu během dvou až tří minut, kdy se najednou vyhrnou desítky lidí z restaurace. Není možné, aby byli strážníci najednou na všech místech během tak krátké doby,“ podotkl starosta, zastánce zvažované vyhlášky.

Městská policie nemá plný počet strážníků

Podle vrchního strážníka Luboše Müllera jsou zkušenosti z jiných měst s podobnými vyhláškami pozitivní. „Nyní má městská policie osmnáct strážníků, kteří zajišťují nepřetržitou službu i o víkendech. Nelze v tomto počtu hlídat před provozovnami,“ podotkl Müller.

„Šalamounské rozhodnutí zastupitelstva nic nevyřešilo, protože problémy dál pokračují. Stačí se podívat do města v noci na sobotu a na neděli,“ poznamenal starosta a dodal, že městská policie nemá plný počet strážníků a nedaří se ho naplnit odpovídajícími kvalitními zájemci.

„Až budeme mít naplněný tabulkový stav, můžeme předložit radě žádost o navýšení stavu zaměstnanců, ale musí to být svázané i s rozpočtem,“ doplnil Mrvka.

Město pohlídá i nová kamera. Bude u altánu v parku pod gymnáziem. Radnice měla toto místo vytipované už delší dobu a zařízení financuje i z dotace z programu prevence kriminality. „Máme vyhlédnutých ještě dalších osm problematických míst od sídliště Hvězdárna přes místa na sídlišti Vajgar až po vstup na hřbitov,“ přiblížil Mrvka.