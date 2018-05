BEZPLATNÝ AUTOBUS Seznam zastávek 1. Centrum města - náměstí Republiky, před radnicí

2. Chodské náměstí - zastávka MHD Chodské náměstí, směr Bory

3. Meditační zahrada - zastávka MHD Tyršův most, směr z centra

4. Jiráskovo náměstí - u kostela záp. část (na rohu u vstupu do kláštera)

5. Lobzy - před Křižovatkou Dlouhá / Revoluční (proti zastávce MHD)

6. kostel sv. Jiří - parkoviště u hřbitova na ulici Ke sv. Jiří

7. Bolevecká náves - zastávka MHD, Plaská ulice, směr do centra První autobus vyráží před 19. hodinou, poslední po 23.30 hodin