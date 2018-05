Noc kostelů nabídne pohled do sakrálních perel Libereckého kraje

Každý kostel, kaple či sborová modlitebna je něčím zvláštní. Dalo by se tvrdit, že je to jedna kulturní perla vedle druhé. Lidé se mohou do svatostánků při této akci podívat letos již po desáté.

V rámci letošního ročníku mohou zájemci navštívit 1.397 kostelů a modliteben. Jen v Libereckém kraji se přihlásilo celkem 61 kostelů. Jako zajímavost lze uvést kostel v Žibřidicích u Liberce, který je běžně nepřístupný a bude veřejnosti otevřen poprvé po šedesáti letech.



Přehledným průvodcem po zapojených objektech jsou návštěvníkům webové stránky Noci kostelů www.nockostelu.cz , které mají v letošním roce zcela novou responzivní podobu.