Majitel ubytoven opravuje dům v Hradci. Tvrdí, že staví byty pro mladé

Je to klidná část v centru Jindřichova Hradce, na dohled od historické Nežárecké brány a zámeckého areálu. Její obyvatelé mají strach, že přestavbou jednoho domu se vše změní.

Podnikatel ho rekonstruuje a bude v něm 28 malometrážních bytů, do kterých se podle místních nastěhují problémoví občané a Nežárecká ulice se stane vyloučenou lokalitou.

Majitel domu uzavřel dohodu s radnicí, že budou o nájemnících rozhodovat společně, ale místní tomu nevěří. Zprávy o sociálně slabých obyvatelích bytů se po městě šíří proto, že podnikatel provozuje podobné ubytovny a sociální bydlení v Kladně.

„Ve své podstatě, aby něco fungovalo, musí se spolupracovat. To je základní princip. V Jindřichově Hradci nejsou byty pro mladé ani pro důchodce. Chci tam vybudovat byty o rozloze 25 až 30 metrů čtverečních právě pro mladé a lidi v důchodu. Nebudou to systémově sociální byty. Radnice má problém s umisťováním lidí, proto chceme s městem spolupracovat,“ uvedl majitel bytů Miloš Vorlíček.

To potvrzuje také starosta města Stanislav Mrvka (ČSSD). „Několikrát jsem se s panem Vorlíčkem sešel. A v tomto okamžiku nevidím žádný rozpor. My jsme se domluvili, že bychom spolupracovali s naším odborem sociálních věcí a pomáhali při výběru případných klientů s tím, že by to samozřejmě pomohlo i městu,“ poznamenal Mrvka. Informace, které hovoří o vyloučené lokalitě, považuje za poplašné.

Spolupráci s městem ale místní obyvatelé příliš nevěří. „Radnice měla možnost dům koupit. Od té doby, co se před lety postavily byty na Hvězdárně, město žádné další nepostavilo. Mladí lidé utíkají pryč, protože nemají bydlení, práce už tu dnes je. Populace v Hradci stárne a město nemá žádnou vizi, jak toto změnit. A v té vizi by měly být jako hlavní pilíř byty pro mladou generaci,“ podotkl místní podnikatel a obyvatel protějšího domu Martin Lukschal.

Nejsou to tuctové podúrovňové byty, říká majitel domu

Za pravdu mu dávají i údaje Českého statistického úřadu. Obyvatel Jindřichova Hradce skutečně mezi lety 2008 a 2017 ubylo o tisícovku a jejich počet se snížil na 21 460. Velkou měrou se na tom podílí právě vystěhování.

„Mám to do Jindřichova Hradce 200 kilometrů, i proto nestojím o žádné problémy. Chceme, aby v bytech bydleli místní lidé, určitě sem nebudu tahat lidi odjinud. Pan starosta mi dal důvěru, které si vážím,“ zdůraznil Vorlíček.

Doplnil, že s kolaudací počítá nejdříve na podzim, protože se jedná o náročnou rekonstrukci. „Nejsou to tuctové podúrovňové byty, jaké se staví pro účely sociálního bydlení. Není to úplný luxus, ale zároveň to ani není nejlevnější řešení, jaké se do sociálních bytů dává, protože jejich obyvatelé většinou vše poničí,“ podotkl majitel bytů.

Podle Lukschala je průběh stavby nestandardní. „My už to řešíme od roku 2016. Původní majitel udělal projekt na rekonstrukci půdního prostoru, na to mu vydali stavební povolení. A nový majitel to koupil včetně stavebního povolení na půdu, ale rekonstruoval dál a další stavební povolení dostával dodatečně,“ uvedl Lukschal.

Místní se obávají i toho, že může nastat stejná situace jako u jedné z Vorlíčkových ubytoven v Kladně, která vyhořela. „Bojíme se, aby se tu nestalo něco podobného,“ podotkl Lukschal.