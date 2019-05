Ve firmě v Plané jsou cizinci z osmnácti zemí, Češi na trhu chybějí

Pod střechou autobusové zastávky se před deštěm schovávají lidé. Stačí si mezi ně stoupnout, poslouchat a člověk si díky několika různým jazykům připadá jako v centru hlavního města. Od Prahy je ale zastávka vzdálená skoro sto kilometrů. Stojí v Plané nad Lužnicí a pestrost národností i řečí tady přináší několik firem v rozlehlé průmyslové zóně.

Právě kvůli ní má čtyřtisícové město velmi specifické postavení. Podle čísel Českého statistického úřadu tady k poslednímu březnu zaměstnavatelé přes úřad práce nabízeli 462 pracovních míst. V podobně velkých Volarech to byla bezmála stovka. V nedalekém Sezimově Ústí s více než sedmi tisíci obyvateli úřad evidoval 248 pracovních míst.

Pracovní síla v Plané zkrátka chybí a situaci pomáhají stejně jako ve zbytku republiky zachraňovat cizinci. Své o tom vědí v závodě čínské společnosti Yanfeng za desítky milionů eur, který firma představila před téměř dvěma lety. Dnes přes úřad práce shání 150 lidí a je jedním z největších zaměstnavatelů v okolí.

„Počet zaměstnanců se pohybuje okolo šest set, což je požadovaný stav, ale 54 procent z nich jsou naši a zbytek agenturní. Aktuálně máme osmnáct národností. Máme plán, jak udělat z Plané závod zaměstnávající výhradně české zaměstnance, to je ale věc na zhruba pět let,“ uvedl ředitel závodu Florin Cinazan.

Nezaměstnanost v kraji duben

Budějovice 1,6 %

Krumlov 3,1 %

J. Hradec 1,4 %

Písek 1,7 %

Prachatice 1,7 %

Strakonice 2,2 %

Tábor 2,6 %

kraj 2,0 % březen

Budějovice 1,8 %

Krumlov 3,6 %

J. Hradec 1,9 %

Písek 2,0 %

Prachatice 2,1 %

Strakonice 2,7 %

Tábor 2,9 %

kraj 2,3 %

Zdroj: Úřad práce ČR

Důvodem může být loajalita nebo fakt, že některým místním cizinci vadí.

„Kapacity ubytoven a podobných zařízení jsou obsazené z velké části lidmi z Yanfengu. Přiznám se, že sám nejsem schopný říct, z jakých zemí jsou. Průmyslová zóna je velká a lidé se shání těžko. Některým místním cizinci vadí, vnímají to negativně, ale není to vyhrocené. My máme pouze obecné informace, že problém s hledáním pracovníků přetrvává,“ uvedl místostarosta Plané Stanislav Vyhnal.

Podobně mluví i místní. „To víte, je to stejné jako s Čechy. Narazíte na někoho, s kým je problém, ale potkáváte i ty, kteří se chovají slušně. Je to individuální, ale taky jsem zaznamenala, že někomu vadí,“ svěřila se jedna z místních obyvatelek, která si nepřála uvést jméno.

Yanfeng hledá hlavně operátory výroby do tří až čtyřsměnného provozu, údržbáře, nástrojáře či seřizovače. Potíže s pracovníky ale netrápí jen tento závod.

„Kondice místních firem je naštěstí dobrá, ale zároveň to logicky znamená, že se v období konjunktury hůře shání pracovní síla. Největší přetahovaná mezi firmami v průmyslové zóně je o výrobní dělníky pro směnný provoz, ale úzkoprofilové jsou i četné odborné specializace - ať už technického, či jiného vysokoškolského zaměření,“ shrnul ředitel odboru kontaktního pracoviště táborského úřadu práce Pavel Kaczor.

Na Táborsku bylo v dubnu letošního roku více než dva tisíce uchazečů o práci a nezaměstnanost dosáhla 2,6 procenta. To je o tři desetiny méně než v březnu.

Mezi okresy byla nejnižší míra nezaměstnanosti na Jindřichohradecku, který byl v republikovém srovnání čtvrtý a nejvyšší jako obvykle na Krumlovsku. Celkem nezaměstnanost v kraji oproti březnu klesla o tři desetiny procenta na dvě procenta. Na jihu bylo na konci dubna 19 205 volných míst, nejvíc v historii úřadu práce.