Sklep s krvavou historií. Podívejte se na nepřístupná místa Karlštejna

Veřejnosti nepřístupná je dnes na Karlštejně asi pětina z celkového počtu místností. Některé slouží jako zázemí pro správce hradu, další ale ještě čekají na svou slávu.

Mezi nově zrekonstruovanými prostory bude dosud zavřené karlštejnské sklepení budovy purkrabství, kde se v minulosti odehrál krvavý příběh.

„Okolo roku 1535 manželka purkrabího paní Lažanská zavraždila dvanáct služebnic. Stalo se to asi o šedesát let dříve, než Čachtická paní na Slovensku,“ uvedl na prohlídce Karlštejnský kastelán Jaromír Kubů, který na hradě pracuje přes třicet let (čtěte rozhovor Hrad je můj miláček, říká karlštejnský kastelán).

Vstupenky se budou prodávat pro krásným stropem

Po opravách se suterénní prostory poprvé zpřístupní i veřejnosti.

„V jedné z místností bude kinosál, ve kterém se návštěvníkům bude promítat historický vývoj hradu Karlštejn od doby Karla IV. po 21. století. V dalších částech sklepení se budou pořádat výstavy,“ popsal Kubů.

Kamera iDNES.cz se s kastelánem podívala i do prostor východní části budovy purkrabství, které byly také před návštěvníky uzavřeny a konaly se zde jen svatby.

Kvůli začínajícím opravám se sem dočasně přemístily kanceláře, ale v budoucnu zde bude moderní návštěvnické centrum a pokladny. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout jedinečný strop ze 16. století. Podle kastelána jde o takzvanou sklípkovou, nebo také diamantovou klenbu.

V rámci oprav se na parkáně pod Císařským palácem demolují staré toalety z 50. let a postaví se místo nich nové.

Oprava hradu potrvá do roku 2022 a vyjde na téměř sto milionů korun, většina půjde z prostředků Evropské unie. Během celé doby zůstane Karlštejn otevřený, až na několik krátkodobých omezení.