Sousedská pomoc záchranářů je omezena, na západ kraje přijíždějí později

Byl to typický dominový efekt. Lékařů a zdravotních sester bylo v čáslavské nemocnici tak málo, že musela v červnu omezit provoz na interně. Ta tím pádem nepřijímá pacienty ze sousedního Pardubického kraje.

Kvůli tomu ale záchranná služba z Čáslavi přestala automaticky jezdit k případům do západní části Pardubického kraje, kam má blíže než záchranáři z Chrudimi.

Tamní starostové teď upozorňují, že dojezdové časy se podstatně prodloužily.

„Tato část Pardubického kraje byla obsluhována čáslavskou nemocnicí, vzdálenost k nám je asi dvanáct kilometrů, ale v posledních měsících začala i k nehodám jezdit záchranka z Pardubic či z Chrudimi. Nejde mi to do hlavy, když je tady nemocnice hned vedle, že se kraje nedokážou dohodnout,“ řekl starosta Ronova nad Doubravou Marcel Lesák.

Vzájemná výpomoc mezi záchrannými službami na hranicích obou krajů neskončila. Záchranáři ze Středočeského kraje ovšem vyjíždějí na Chrudimsko jen k případům, v nichž jde o ohrožení života. Záchranáři dlouhodobě uvádějí, že takových je jen asi desetina. Ostatní pacienti si musejí počkat.

„V ostatních případech obsluhujeme tuto část Pardubického kraje ze základen v Přelouči a Chrudimi,“ uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý.

Cesta z Chrudimi do Ronova nad Doubravou a Třemošnice vede členitým terénem po úzkých silnicích. Navíc od srpna je v Heřmanově Městci uzavřena ulice Pokorného, a tedy i nejrychlejší cesta do tohoto regionu.

Výhrady kvůli delším časům záchranné služby už řeší Pardubický kraj. „Standardně jsou dojezdové časy 22 i 27 minut. Stěžovali si mi na to všichni, starostové Ronova, Třemošnice, ale i podniky, jako je Dako a Kovolis Hedvikov,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Záchranáři Pardubického kraje potvrdili, že dojezdové časy jsou na Třemošnicku dlouhodobě v průměru vyšší než jinde.

„To je dáno nejen odlehlostí tohoto regionu, ale například i drsnějším počasím a charakterem krajiny,“ uvedl Malý.

Dojezd vázne, kraj rozjede stanoviště záchranky na Seči

Pardubický kraj se kvůli tomu rozhodl urychlit stavbu nové základny záchranářů na Seči. O ní se mluví už dvacet let, ale bez hmatatelného výsledku.

Nová budova záchranné služby by se mohla začít stavět v červenci příštího roku a hotová by měla být do konce září 2021. Předpokládané náklady jsou 18,8 milionu korun.

Kraj by podle hejtmana záchranáře na Seč rád poslal ještě dříve, než bude nové výjezdové stanoviště hotové. Zatím se to zdá ale nepravděpodobné.

„Požádám starostu Seče o případné umístění stanoviště do dočasných prostor a zřízení záchranky ve třetím čtvrtletí tohoto roku, abychom mohli vykrývat bílá místa, není možné, aby dojezdnost byla kolem půl hodiny,“ řekl hejtman.

Starosta Seče Marcel Vojtěch uvedl, že obec dlouhodobě usilovala o zřízení základny pro záchranáře a kraji vychází maximálně vstříc.

„Poskytli jsme pozemek pro výstavbu i projekt, protože jsme tam plánovali hasičárnu pro dobrovolné hasiče. Všechny sítě se dají použít pro zdravotní záchrannou službu, tím se to i zlevní. Nevím, co už víc dát,“ řekl Vojtěch.