Odstranit vrak z ulice trvá městům měsíce, majitele se nedaří dohledat

„Likvidací autovraků se u nás zabývá městská policie. Loni se jí podařilo nechat odstranit přibližně šedesát autovraků, v letošním roce očekáváme podobné číslo. Je to ale nekonečný proces. Pokud se nezmění legislativa, situace se nezlepší,“ říká mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Naráží na novelu zákona z roku 2015, podle které se dá jen těžko posoudit, zda je odstavené vozidlo autovrakem, či není.

Zatímco dříve bylo za vrak považováno každé vozidlo, jež se stalo odpadem, dnes je vrakem jen automobil, který je technicky nezpůsobilý a jeho návrat do provozu by si vyžádal výměnu, doplnění či opravu částí mechanismu nebo konstrukce.

„Legislativa se mění a je stále složitější posoudit, jestli jde o vrak. Z aut, která tak vypadají, vlastně udělala nevraky,“ potvrzuje vedoucí odboru dopravy a majetku ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek.

I v Ústí nad Labem mají s likvidací „starých křápů“ své zkušenosti, každoročně jich tu z ulic odstraňují desítky.

Úřadům se nedaří dohledávat majitele odstavených automobilů

„Letos jsme jich nechali zlikvidovat asi patnáct, u dalších jedenácti automobilů nyní probíhá řízení,“ upřesňuje Dařílek s tím, že celý proces je o to složitější, že se úřadům ve většině případů nepodaří dohledat majitele odstaveného automobilu.

„Buď na naše výzvy nereagují, nebo nejsou dostižitelní na uvedených adresách. V drtivé většině ani jméno vlastníka neznáme, protože na voze není SPZ ani VIN kód,“ vysvětluje.

Magistrát tak musí zahájit zdlouhavý proces, který mnohdy trvá až šest měsíců. Až po ukončení řízení může městská policie rachotinu odtáhnout k ekologické likvidaci. Podobné zkušenosti mají i v dalších městech.

„V registru vozidel je možno vyhledat provozovatele vozidla buď podle registrační značky, nebo podle VIN kódu. Těmto provozovatelům zasíláme výzvu k odstranění vozidla. Bohužel naprostá většina z nich se již na adrese uvedené v registru vozidel nezdržuje,“ uvádí Jakub Číže z odboru dopravy teplického magistrátu.

Řidiči mají fintu, odstavují auta v jiných městech, než kde bydlí

Přestože lidem, kteří vůz odstaví na ulici a nechají ho zde chátrat, hrozí pokuta až 300 tisíc korun, hlavu si z toho nedělají. Obejít zákon se mnohdy snaží i tak, že ho nechají ve městě, kde nebydlí.

„Bohužel se stává, že nám je sem vozí lidé z jiných měst. Přijedou, auto odstaví a sundají z něj značky. Vypátrat majitele je pak těžší a časově náročnější, nicméně pokud se tomu někdo opravdu věnuje, jde to,“ líčí Stínil.

Děčínská radnice má dokonce na vyhledávání majitelů odstavených aut specialistu. Zabývá se jím strážník městské policie a radní pro bezpečnost Václav Němeček, který provozovatele často hledá i v několika různých městech.

Vrakoviště auto bez technického průkazu nezlikvidují

„A když ho najde, snaží se ho přesvědčit, aby auto nechal zlikvidovat. Na vrakovišti to totiž bez technického průkazu neudělají,“ varuje Stínil.

Že jsou vraky problém, potvrzují i v menších obcích. Například v Bořislavi na Teplicku stál ještě nedávno jeden v zatáčce při výjezdu z obce směrem na Prahu. Okolí tu hyzdil půl roku.

„Auto tady zůstalo stát po nehodě poměrně dlouho. Vlastníkem komunikace je Ředitelství silnic a dálnic, které to nakonec vyřešilo a vrak odstranilo,“ poznamenává starosta obce Aleš Navara.

Podle ředitele dopravní policie Ústeckého kraje Jiřího Ušáka policisté vozy po dopravních nehodách většinou odtahují.

Další finta. Odtahu pomůže vylitá plechovka oleje

„Součástí činnosti policie na místě dopravních nehod je i to, že se přivolá odtahová služba. Obvykle se to děje z rozhodnutí účastníka nehody. Jen když nemůže, protože je třeba zraněný, děláme to ze zákona my,“ podotýká Ušák.

Svérázně se autovraků zbavili třeba v Řeporyjích u Prahy. Někdo tu vraky přesunul o pár metrů vedle do komunikace a policie už musela jednat a vozidla odtáhnout. „Pokud totiž vůz tvoří překážku silničního provozu, musí ho vlastník komunikace nechat odtáhnout prostřednictvím příkazu policie,“ vysvětluje Dařílek.

Podobně rychle musí postupovat i v případě, kdy vrak ohrožuje zdraví obyvatel či životní prostředí, například v případě vylitého oleje. Na internetu a sociálních sítích se už dokonce šíří návody vykutálených uživatelů, jak se vraků rychle zbavit. Stačí prý vzít plechovku s olejem, vylít ji pod vrak a zavolat policii. V takovém případě totiž musí zasáhnout a vrak co nejrychleji odvézt.

Vraky aut v Hradci Králové (2/2018):