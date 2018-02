Firma chtěla výhodu, odkázala se na Čunka. Padne za to trestní oznámení

„Činili nátlak na našeho pracovníka, aby jim informace sdělil, protože jsou na tom domluvení s hejtmanem. Tvrdili mu, že by pro něj jistě mělo zlé následky, kdyby nekonal podle mého přání,“ popsal hejtman Jiří Čunek.

Kategoricky odmítl, že by podobný pokyn vydal. „A už toho mám dost, protože to není první případ, kdy se firma odkazuje na mě nebo někoho z radních,“ dodal.

Konkrétní být nechtěl, údajně po poradě s právníky. „Veškeré dokumenty předáme policii, nechť koná,“ uvedl.

Dotyčný úředník se podle něj zachoval správně, protože z jednání pořídil zápis, který předal nadřízenému. Policie se díky tomu má o co opřít.

Podobné jednání rozhodně nebudeme trpět, říká Čunek

Stejně mají v budoucnu postupovat všichni krajští zaměstnanci, kteří se v podobné situaci ocitnou, ať už jde o ředitele nemocnic, škol nebo třeba Správy a údržby silnic.

Celkem má totiž Zlínský kraj v různých organizacích na dvanáct tisíc pracovníků. Trestní oznámení, medializace případu i nové nařízení je má před podobnými problémy alespoň částečně uchránit.

„Nechci, aby si mysleli, že jim někdo z nás takto zasahuje do jejich práce. To je jednání, které patří možná do minulého století a doby privatizací, dnes ho rozhodně trpět nebudeme,“ doplnil Čunek.

Mimo jiné uvedl, že dříve se firmy pokoušely získat výhodu ve veřejných soutěžích přímo přes jednotlivé členy krajské rady, podle všeho ale narazily, a tak to zkoušejí oklikou.