VIDEO: Špitálu s jídly pomáhá hotelový šéfkuchař, začal telecím a candátem

Kuchyně zlínské nemocnice denně připravuje téměř 1800 jídel, z toho polovinu pro zaměstnance s nabídkou šesti pokrmů a druhou polovinu včetně dvaceti různých diet pro pacienty.



„Chtěli jsme naši kuchyni posunout dál, naučit kuchaře vařit moderně, používat nové technologie, vařit na páře,“ vysvětlila vedoucí stravování Renata Cíchová.

Z pátečního jídelního lístku proto Václavík připravoval candáta na másle s jarními brambory, telecí plátky s quinoa salátem, jarní rizoto s uzeným kuřecím masem a parmezánem či špaldové palačinky plněné kozím sýrem.

Na první pohled zajímavé menu se muselo vejít do nákladů, které se u pacientů pohybují za celodenní stravu do 65 korun, u zaměstnanců do 33 korun na den.

Donedávna vládly polotovary a předsmažené ryby

Podle Václavíka nemocniční kuchaři využívají konvektomaty nebo multifunkční pánev, ve které je možné připravit například vývar z kostí přes noc a která šetří práci i lidi.

I přesto si nechali poradit, jak díky moderním technologiím dobře vysušit candáta nebo jak do klasického rizota použít jarní zeleninu. Rezervy v nemocniční stravě vidí například v dochucování jídel.

„Jsou pacienti, kteří musejí dodržovat dietu a proto nemohou kořeněná jídla. Je ale i spousta jiných, kteří nemají takové omezení a mají právo dostat správně ochucené jídlo,“ naznačil.

V nemocnici prý vařil poprvé, bere to jako výzvu.

„Nezvyklý je pro mě hlavně ten počet jídel, diet a podobně. Realizace v takovém množství je opravdu náročná,“ přiznal Václavík.

„Nastavené to je dobře, kuchaři však musí víc zapojit fantazii, vymýšlet něco nového a napasovat to na sezonu,“ doplnil.

Baťova nemocnice zlepšila nabídku jídel už v loňském roce. Původních 500 obědových strávníků z řad zaměstnanců díky tomu vzrostl na 900.

Páteční jídla v nemocnici ve Zlíně od Pavla Václavíka Zaměstnanecká jídla hráškový krém s krutony, čerstvou řeřichou a hráškovými výhonky

jarní rizoto s uzeným kuřetem a parmazánem

špaldové palačinky plněné kozím sýrem s čerstvou pažitkou sypané jarními výhonky

telecí plátky saltimbocca plněné prosciuttem a čerstvou šalvějí s quinoa salátem

candát na másle s jarními brambory Pacientská jídla bez zdravotního omezení v jídle: grilované krůtí prsíčko s divokou rýží a jarní zeleninou na páře

beztučná dieta: kuřecí roláda plněná špenátem a ricottou se zeleninovým kuskusem

„Když jsem před rokem přišla, vařili spíše z polotovarů, kupovali předsmažené ryby, sýry. Teď používáme původní suroviny, které soutěžíme každý den a díky tomu máme čerstvou zeleninu, ryby i chlazené maso,“ upozornila Cíchová.

Mají vlastní pomazánky, pečivo i koláče

Vedení potvrzuje, že kvalitní strava nemusí nutně znamenat vyšší náklady. Díky soutěžení naopak mohli kuchaři například zvětšit porce masa a nabízet ryby i čerstvou zeleninu.

„Přesvědčili jsme se, že jde i při dodržení nákladů používat kvalitní suroviny na přípravu zaměstnanecké i pacientské stravy,“ poukázala Cíchová.

Kuchyně si navíc vyrábí i vlastní pomazánky, saláty, pečivo, tvarohové výrobky i koláče. Ty dostávají nejen pacienti během denní stravy, ale koupit si je mohou i návštěvníci v nemocničním bistru.

Loni investovala zlínská nemocnice do nových technologií v kuchyni zhruba dva miliony korun. Letos chce opravit elektroinstalaci a pořídit myčku nádobí. Náklady by měly dosáhnout čtyř milionů korun.