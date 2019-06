Kvůli stavbě nové zlínské nemocnice Čunek obětuje rozšíření veřejné dopravy

Hejtman Jiří Čunek a náměstek pro dopravu Pavel Botek (oba KDU-ČSL) poslední rok vehementně prosazovali rozšíření vlakové a autobusové dopravy v kraji zhruba o třetinu.

„Zlínský kraj dává ve srovnání s podobně velkými kraji nejméně peněz na veřejnou dopravu a zároveň tady občané najezdí nejméně kilometrů,“ zmínil jednou Čunek. „Museli jsme prostředky navýšit, abychom přivedli lidi zpátky do veřejné dopravy,“ zdůraznil jindy.

Navýšení, jehož součástí bylo i zavedení integrovaného dopravního systému (IDS), mělo stát odhadem 600 milionů korun ročně navíc. A přestože oba lidovečtí politici tyto výdaje dlouhodobě hájili a nechtěli z nich slevit, dnes je situace jiná.

Čunek je ochoten dopravu obětovat za novou nemocnici, která se má stavět na kraji Zlína v Malenovicích. Hnutí ANO totiž nehodlalo dát novému špitálu zelenou, pokud se doprava navýší tak výrazně, protože si myslí, že by kraj pak měl finanční potíže.

„Jsem jiného názoru, rozpočet by zvládl obě akce. Přesto jsem s ohledem na koaliční dohodu ustoupil a vydal jsem pokyn, abychom příští rok zůstali přibližně na stejných kilometrech jako letos. Chci vyhovět kolegům z ANO, zruším IDS,“ řekl Čunek.

To je v jeho případě neobvyklá rétorika, protože je známý jako politik, který rád prosazuje věci po svém. „Asi mi nic jiného nezbývalo, je to daň z demokracie,“ pronesl.

Měnit počty kilometrů umožňuje i to, že antimonopolní úřad před časem zrušil tendr na nové autobusové dopravce. Kraj tak může původní rozsah zakázky omezit. S vlakovými dopravci má smlouvy uzavřené a jedná s nimi o snížení objemu během dvou let o 25 procent. Celkem by to podle předběžných odhadů mohlo znamenat úspory přes 100 milionů korun.

„Veřejná doprava bude levnější, šli jsme ANO naproti i s ohledem na zrušenou soutěž na autobusové dopravce,“ potvrdil Botek.

Více ušetřit nejde, říká hejtman

Klíčové ovšem je, jestli to bude hnutí ANO stačit k tomu, aby jeho zastupitelé zvedli ruku pro novou nemocnici. Hlasovat se o ní bude už na pondělním zastupitelstvu.

„Kdyby došlo k výrazné redukci nákladů na dopravu, odpadla by bariéra, kvůli které jsem výstavbu nemocnice nechtěl podpořit,“ uvedl ekonomický náměstek za ANO Jiří Sukop.

Podle něho by kraj původní navýšení nákladů v dopravě a úvěr skoro čtyři miliardy korun na novou nemocnici nemusel ustát.

„Mám radost z toho, že se věci pohnuly. V ideálním případě bychom potom mohli stavět nemocnici, aniž bychom se museli zadlužovat,“ doplnil.

Sukop už dříve řekl, že by chtěl, aby se náklady na dopravu zvedly maximálně o třetinu, tedy o 200 milionů ročně. To podle Čunka není možné, protože kvůli rostoucím nákladům na mzdy či energie Zlínský kraj zaplatí příští rok při stejném počtu najetých kilometrů o zhruba 360 milionů korun více než letos.

Bude záležet i na tom, jak moc vstřícní budou vlakoví dopravci.

„Pokud se kraj rozhodne objednat menší rozsah dopravy, budeme jezdit méně. Zatím jednáme,“ hlásil ve čtvrtek Daniel Adamka, ředitel Arrivy, která získala část zakázky vedle Českých drah.

„Rozsah a kvalita vlakové dopravy je stanovena obchodními smlouvami. V souladu s nimi a po vzájemné dohodě došlo v posledních dnech k určité redukci původně nasmlouvaných výkonů. Důvodem je, že zatím nebude spuštěn nový koncept krajské veřejné dopravy, postavený na vzájemném propojení vlaků a autobusové dopravy. Tu objednatel teprve soutěží,“ doplnil mluvčí Českých drah Radek Joklík.

Hejtman by měl ANO během pátku předat vyčíslené úspory. Sukop a další zastupitelé hnutí se podle toho rozhodnou, jak budou hlasovat.

„To, že ušetříme na dopravě, byla jedna z podmínek Starostů. Čím více, tím lépe,“ podotkl radní za STAN Petr Gazdík, který se svými kolegy bude hlasovat pro.

Část opozice zatím váhá

Pokud bude koalice držet při sobě, nebude potřebovat hlasy opozice, z nichž některá má jasno, že bude hlasovat proti, jiná ještě váhá.

„Je to krok správným směrem,“ komentoval snahu o snížení rozsahu dopravy opoziční zastupitel za ČSSD Petr Navrátil. „Jedním z našich argumentů bylo, že kumulace výdajů je příliš velká. Naše stanovisko k hlasování bude jednotné, ale budeme ho řešit zřejmě až v pondělí ráno,“ předestřel.

Kraj teď hledá dopravce na přechodnou dobu jednoho až dvou let. Integrovaný dopravní systém, v jehož rámci by lidé mohli jezdit na jeden doklad ve všech typech veřejné dopravy, by pak zřejmě začal platit nejdříve za dva roky, přestože to mělo být už letos v prosinci.

„Uvidíme, co bude v dalším volebním období. Systém IDS bude nachystaný,“ řekl Čunek.

Mandát koalice vyprší příští rok na podzim, kdy se konají krajské volby. V té době už by ale mělo být jasno, zda bude ve Zlíně stát nová nemocnice.