Nemocnice hledá množství lékařů. Pro jistotu, v případě odchodů, tvrdí

Množství inzerátů na místa lékařů v havlíčkobrodské nemocnici, které je k vidění na webových stránkách úřadu práce i samotné nemocnice, může řadu lidí znejistit. Zdravotnické zařízení shání mladé doktory, ale i ty zkušené s atestacemi. Zaplnit chce také místa primářů či zástupců primářů. Nejvíce žádaní jsou lékaři na internu, na dětské oddělení, ORL nebo neurologii.



Aktuálně je v databázi 14 volných míst pro doktory, minulý týden jich bylo dokonce 17. „Máme dvě nové lékařky na dětské oddělení a zástupce primáře na gynekologicko-porodnické oddělení,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Špitál, který má celkem 1 047 zaměstnanců, z toho 148 lékařů, slibuje v inzerátech na některá místa i více než 80tisícový plat. Jako benefity zmiňuje přidělení bytu nebo náborový příspěvek až ve výši 300 tisíc. Jenže ani tak se nedaří všechny pozice zaplnit, u některých je problém dlouhodobější.

Někteří odejdou do důchodu, mladé lékařky založí rodiny

I když tak vysoký počet volných míst může leckoho zaskočit, vedení nemocnice slova o personální krizi odmítá. „Nedostatek lékařů sice pociťujeme stejně jako jiné nemocnice, ale situace kritická není. Spíš se v tomto případě jedná o jistou formu prevence,“ vysvětluje mluvčí.

Zdravotnické zařízení má totiž množství doktorů ve věku, kdy už se blíží doba jejich odchodu do penze. Část lékařek je naopak velmi mladých a nemocnice se připravuje na to, že by mohly založit rodinu.

„Nemocnice má určitou personální politiku. Volná místa nabízíme i s výhledem do budoucna, chceme se na případné odchody včas připravit. Najít vhodné odborníky je dlouhodobější proces,“ zmiňuje Černo.

Že by v souvislosti s nedostatkem personálu hrozilo omezení služeb, vedení nemocnice i Kraj Vysočina jako její zřizovatel odmítají. „V této chvíli všechny naše nemocnice a všechna oddělení fungují. U všech jsme schopni zabezpečit čtyřiadvacetihodinovou službu. Situace je poměrně stabilizovaná,“ konstatuje náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.



Vítanými benefity jsou městský byt i vysoké náborové příspěvky

Přesto by špitál v Havlíčkově Brodě okamžitě uplatnil deset nových lékařů s atestací na oddělení ORL, neurologii, dětské a interní oddělení. „Mimo obvyklou inzerci nabízíme volná místa i v odborných časopisech a vytipované zájemce dokonce náš ředitel, případně jeho náměstek osobně kontaktují,“ doplňuje mluvčí Černo.

Personální politiku brodské nemocnice plně podporuje také vedení města. „Samozřejmě máme co největší zájem na tom, aby měla lékařů dostatek. Vycházíme jí velkou měrou vstříc,“ říká starosta Jan Tecl s tím, že město zdravotnickému zařízení pronajalo 11 svých bytů, většinu z nich dvou- a třípokojových. „Lékařům, kteří přijdou odjinud, je nemocnice nabízí jako velice vítaný benefit,“ dodává starosta.

Přilákat nové síly mají i náborové příspěvky. „Jejich výše je odstupňována podle erudice a zkušeností daného lékaře a činí 100, 200 a 300 tisíc korun. Kraj jich vyplatil už za několik milionů korun,“ připomíná Novotný. Lékaři však peníze nedostanou ihned. Nárok na ně mají až po určité odpracované době.

S nedostatkem lékařů se potýkají i další nemocnice na Vysočině

Kromě doktorů brodská nemocnice hledá také další zaměstnance. Jedná se hlavně o specializované sestry, které mohou asistovat při operacích nebo pracovat na odděleních, jako jsou ARO nebo dětská JIP. „Chybí nám i sanitáři. Konkrétně muži, kteří jsou schopni zastat fyzicky namáhavější práci,“ podotýká Černo.



Naopak v posledních letech se stabilizovala situace s ošetřovatelským personálem či všeobecnými zdravotními sestrami - hlavně díky spolupráci se zdravotnickými školami.

S nedostatkem lékařů a dalšího personálu se nepotýkají jen v Havlíčkově Brodě. Hned 13 volných pozic pro doktory má na svém webu novoměstská nemocnice, devět míst pak třebíčská a sedm pelhřimovská.

V Jihlavě nyní podle webových stránek nemocnice hledají osm lékařů a zhruba stejný počet sester. Také tam se jedná především o prevenci. „Chceme být připraveni na případy, kdy nám někdo odejde do důchodu nebo na mateřskou,“ vysvětluje Monika Zachrlová, mluvčí jihlavské nemocnice. Tam každý měsíc přijmou na lékařské pozice v průměru tři absolventy.

„Na zdravotnických stipendiích jsme v loňském roce vyplatili více než jeden milion korun. Tím jsme podpořili třináct budoucích lékařů, kteří se zavázali pracovat pro nemocnice zřizované krajem,“ vyčíslil Vladimír Novotný.