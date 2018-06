Pavilon liberecké nemocnice je v ohrožení, nejsou peníze na parkovací dům

„Projekt parkovacího domu mělo do IPRÚ zařadit město Liberec. Ale nedali to tam. Odůvodnili to tím, že prý na parkovací domy nejsou dotace. O tom si můžeme myslet své,“ okomentoval technický ředitel nemocnice Jan Rais.

Při přípravě IPRÚ přitom město parkovací dům v nemocnici uvádělo, stejně jako parkovací dům, který bude součástí nového terminálu na autobusovém nádraží. Na něj se přitom s evropskou dotací počítá.

Parkovací dům musí začít stavět dřív než pavilon

Parkovací dům je pro nemocnici důležitý. Kromě toho, že vyřeší každodenní problémy pacientů a návštěvníků, kde zaparkovat, stojí na něm i celý plán Centra urgentní medicíny. S ním ho má propojit krytá lávka vedoucí do vstupní haly urgentního příjmu.

„Parkovací dům se musí začít stavět dřív než pavilon urgentní medicíny. Bude do něj totiž umístěna energocentrála pro celou nemocnici. Nejde to dělat bez něj. My si ale nemůžeme dovolit dát peníze, se kterými počítáme na zdravotnickou část, do parkovacího domu. Nemůžeme omezovat zdravotnické provozy, to by je velmi těžce poznamenalo,“ řekl generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.

Už teď obrací odborný tým, který výstavbu urgentu připravuje, každou korunu. Z architektonické soutěže na nový pavilon, který vyhrála firma SIAL, vzešla cena 955 milionů korun.

„Ve smlouvě máme, že tato cena se dodrží, což se začíná jevit poněkud problematické s ohledem na vývoj cen na stavebním trhu, který zdražuje. Naše ceny jsou z roku 2017, ale fakticky se začne stavět na jaře 2021. Nikdo neví, kam se trh posune, budeme si s tím muset poradit,“ uvedl Lukáš.

Podle něj už se ale projekt blíží okamžiku, kdy by neměl jít zastavit a nemocnice tak bude mít jistotu, že se stavět skutečně začne.

„Nechceme žádné zmařené akce jako Diagnostickoterapeutické centrum na Kunratické, díru na Perštýně a podobně. Bez Centra urgentní medicíny se dál nehneme, je pro tuhle nemocnici zásadní,“ dodal Lukáš.

K zemi půjde stará interna s nemocniční kaplí

Pětipodlažní budova, která bude na délku o třicet metrů delší než klasické fotbalové hřiště, se stane srdcem celé nemocnice. Kromě urgentního příjmu se do něj přestěhuje i kardiocentrum, radiologické oddělení, přibudou nové operační sály, které nemocnici akutně chybí, stejně jako lůžka intenzivní péče. Přestěhuje se tam rovněž celé transfůzní oddělení a veškeré laboratoře, které jsou dnes rozesety v několika budovách po celém areálu nemocnice.

„Trochu jsme se zástupci laboratoří bojovali, nelíbil se jim dispoziční návrh, nakonec jsme dospěli ke kompromisu. Budou si muset zvyknout na nový způsob zásobování i celý systém práce, ale jinak to nepůjde. Nejde, aby laboratoře byly každá na jiném konci areálu nemocnice,“ zmínil Rais.

Kvůli výstavbě Centra urgentní medicíny se zbourá takzvaná stará interna s nemocniční kaplí, kvůli parkovacímu domu padnou všechny objekty v Kristiánově ulici. Kvůli tomu zpočátku protestovali památkáři, nakonec ale ustoupili. Projekt počítá i s výstavbou kruhového objezdu na Jablonecké ulici, tam kde dnes ústí ulice Gutenbergova a Komenského.

„Je ale možné, že nakonec zvolíme jinou variantu dopravní obslužnosti pro urgentní příjem. Počítáme i s autobusovou zastávkou v místě dnešního hlavního vchodu, který také dozná změn,“ řekl projektant Jiří Buček.