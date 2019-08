Pády z kola nebo pokousání. Nemocnice v létě hlásí o třetinu více úrazů

„Za červenec došlo k třetinovému nárůstu ošetřených pacientů. Statistiky vedou řezné, tržné a bodné rány, pády z kola a pokousání zvířetem,“ nahlíží do statistiky mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Podobně hovoří její kolegové z dalších vysočinských nemocnic.

Lékaři havlíčkobrodské nemocnice v předchozím měsíci nejčastěji ošetřovali úrazy související se sekáním trávy či dříví. Zdravotníci zaznamenali i množství úrazů při sportování. Pohybovým aktivitám se totiž o prázdninách věnují i lidé, kteří jindy nesportují a nemají potřebné zkušenosti.

Pády na kolech či inlinech, zranění z trampolín i alergie a kolaps

„Četné jsou odřeniny, zhmožděniny, zlomeniny klíční kosti, vykloubení ramenního kloubu zejména při pádech z kol. Dalším nejčastějším důvodem letních úrazů jsou pády z trampolín a houpaček,“ prozradila vrchní sestra traumatologických ambulancí Dana Tvrdíková.

Padá se také na inline bruslích či skateboardech. Ošetřeny byly podle Petry Černo i dvě pacientky po pádu z koně a celkem šest dětí kvůli pokousání zvířetem, přičemž ve třech případech si poranění vyžádalo hospitalizaci na dětském oddělení.

Zvýšené počty úrazů potvrzují i v pelhřimovské nemocnici. „Mimo prázdniny ošetříme na úrazové ambulanci kolem osmdesáti pacientů. V těchto dnech je to přes sto pacientů denně. O třetinu pacientů více hlásí i interní ambulance, kde ošetřujeme mnohem více alergických reakcí po štípnutí hmyzem či kolapsových stavů z tepla,“ poznamenal léčebný náměstek nemocnice Jaroslav Houser.

Také v pelhřimovské nemocnici je nejčastějším důvodem úrazu manuální práce, pády z kol a také turistika.

Praktičtí lékaři mají dovolenou, tak jdou pacienti do nemocnice

Plný urgentní příjem mají často i v jihlavské nemocnici. A to nejen kvůli úrazům z letních aktivit. „Jsou také dovolené praktických lékařů a pacienti proto hledají ošetření v nemocnici,“ připomíná mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Velmi často letos na jihlavském urgentním příjmu řeší i silné alergické reakce na vosí, včelí nebo komáří bodnutí. S tím jí dává za pravdu tatínek šestiletého Filipa.

„Syna před čtrnácti dny u vody štípl nějaký komár. Do večera měl nohu dvakrát takovou a celá mu hořela. Ledovali jsme to a mazali antibiotickou mastí,“ popsal zkušenost otec.

Jinak i zde opět vedou úrazy pocházející z typicky letních aktivit. „Úrazy z trampolín jsou teď trochu na ústupu. Přidaly se ale úrazy z kol a koloběžek. Stává se, že starší lidé nemají helmy, pak jsou pády z kol samozřejmě horší. Střední a mladá generace je v tomhle zodpovědnější,“ řekla Hana Hladíková, vrchní sestra urgentního příjmu jihlavské nemocnice.

Ošetření po neopatrných skocích do vody, ale i vyndání klíštěte

Podle ní nyní převažují táborové úrazy. „Jeden klouček, který je na Vysočině na táboře, nás navštívil už dvakrát. Naštěstí to byly vždy drobné úrazy, nic vážného. Stačí špatně stoupnout a vymknete si kotník, nebo trocha nepozornosti a nešikovnosti a říznete se nožem,“ usmívá se Hladíková.

I mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková připomíná, že mezi pacienty jsou nejčastěji lidé, kteří na Vysočině tráví dovolenou.

„Zaznamenáváme nárůst úrazů, které jsou způsobeny pády. U dětí to jsou často poranění hlavy, jedná se o povrchová zranění, otřesy mozku a zlomeniny horních anebo dolních končetin. V souvislosti s koupáním a skoky do bazénů jsou to pak poranění páteře a lebky,“ dodala Tamara Pecková s tím, že někteří lidé dokonce neváhají přijít na urgentní příjem i s přisátým klíštětem a žádají jeho odstranění.

Úrazů, ke kterým musí být přivolána zdravotnická záchranná služba, je podle ředitelky Vladislavy Filové letos o něco méně. „Zatím máme spíš klidnější léto. Převažují stále autonehody a máme jedno tonutí,“ uvedla.