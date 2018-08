Pacientům s mrtvicí provedou trombolýzu i lékaři v Novém Jičíně

8:56

Obyvatele Novojičínska postižené cévní mozkovou příhodou musely donedávna sanitky vozit za speciální léčbou pomocí trombolýzy do Ostravy nebo Olomouce. Teď už to ale neplatí. Trombolýzu totiž začali provádět i lékaři nemocnice v Novém Jičíně, která patří do skupiny Agel.