Nemocnice v Rumburku skončí v konkurzu, pokud město neuhradí ztrátu

O insolvenci uvažuje Rumburk jako vlastník ztrátového špitálu. Zdravotnické zařízení pro 55 tisíc obyvatel ve Šluknovském výběžku je v minusu řadu měsíců a v současné době už město deficit dotovat nemůže, protože prý už nemá z čeho.

„Je otázkou, zda agonii prodloužit o měsíc nebo dva, či vyhlásit insolvenci.,“ řekl novinářům starosta Lumír Kus (ANO) na pondělním jednání krajských zastupitelů.

„Koalice a opozice je ve shodě, že už se jim tento stav prodlužovat nechce, a vzhledem k tomu, že jsme slyšeli, že po vyhlášení insolvence bude jednání o případném převzetí nemocnice společností Krajská zdravotní jednodušší, bude to také návrh zastupitelům,“ dodal Kus.

Vyhlášení insolvence podle něj pro obyvatele nebude žádná změna, nemocnici jen povede insolvenční správce.

Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) v pondělí potvrdil, že stále platí, že kraj má eminentní zájem zdravotní péči v rumburské nemocnici zachovat prostřednictvím Krajské zdravotní (KZ), ale více mu napoví právě probíhající audit rumburského špitálu, který si nechává zpracovat KZ.

Bez auditu nemocnici s dluhy převzít nemůžeme, říká hejtman

„Nemůžeme totiž bez auditu převzít nemocnici s dluhy ve výši mnoha desítek milionů korun. Pokud rumburští zastupitelé neschválí další finance pro svoji nemocnici, jediná možnost je insolvence,“ sdělil hejtman.

„Protože největším věřitelem zde zřejmě budou zdravotní pojišťovny, s nimi a konkurzním správcem by mohla být jednodušší jednání a budeme se snažit, aby nemocnice byla zachována,“ dodal Bubeníček.

O dalším osudu budou kromě insolventního správce totiž rozhodovat i věřitelé.

„Myslím, že když jde o zachování nemocnice v takto odlehlé oblasti, budou mít všichni zájem, aby zde lékařská péče zůstala zachována. Když nám vyjdou vstříc, my péči ve Výběžku zajistíme,“ ujistil Bubeníček.

Hrozí odliv personálu do Libereckého kraje

Podle místostarosty Rumburku a krajského zastupitele Jiřího Pimpary (ODS) je situace v nemocnici velmi vážná.

„Má to vliv i na personál, hrozí jeho odliv zejména do Libereckého kraje. Až do nemocnice nastoupí insolvenční správce, nebude tam už žádný personál,“ upozornil Pimpara.

„Zaměstnanci po vyhlášení insolvence asi ztratí poslední kapku naděje a možná budou hledat práci jinde. A nejen sami, zájem o ně mají nemocnice v okolí,“ potvrdil starosta Kus.

Podle Bubeníčka insolvence neznamená, že se nemocnice ruší

Podle Bubeníčka lékaři, sestry ani další personál nemají k odchodu důvod.

„Vyhlášení insolvence v tuto chvíli znamená, že se situace začne řešit. Není to krok do nejistoty. Insolvence neznamená, že se nemocnice ruší nebo zavírá, ale zjednoduší se jednání a zaměstnanci nemocnice vědí, že kraj nyní jen hledá formu, jak péči zajistit,“ dodal hejtman.

Za zachování špitálu dlouhodobě bojují starostové z výběžku, protože do nejbližších nemocnic v České Lípě, Děčíně i Liberci musí lidé jet až padesát kilometrů.

Budoucnost špitálu budou řešit starostové, zástupci kraje, pojišťovny a ministerstva zdravotnictví tento pátek s premiérem Andrejem Babišem (ANO), který již dříve řekl, že je pro zachování tohoto zdravotnického zařízení.