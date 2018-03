Nemocnice Pardubického kraje už třetí rok za sebou nemají obří ztrátu

Pět nemocnic v Pardubickém kraji za patnáct let existence utopilo ve svém provozu kvůli špatnému hospodaření přes miliardu korun z veřejných peněz, které jim posílali krajští zastupitelé.

Od počátku roku 2015, kdy se nemocnice spojily do jediné firmy, tento tok ustal.

Zatímco podle finančního plánu měly spojené nemocnice za rok 2017 vykázat ztrátu 36 milionů korun, i díky větším tržbám od zdravotních pojišťoven, tržbám v lékárnách či úsporám energií jsou v zisku. Hejtman Martin Netolický z ČSSD to pokládá za jasný důkaz toho, že fúze nemocnic byl správný krok.

„S odstupem času se tak ukazuje, že tato změna, od které nás mnozí odrazovali, nese svoje ovoce. Ze ztrátových nemocnic se závazky po splatnosti za stovky milionů korun a zpožděním plateb až o více než 180 dnů jsme se dostali do fáze vyrovnaného hospodaření s vlastní investiční činností v řádech stovek milionů korun,“ uvedl Netolický.

A pravdou je, že spojení nemocnic už nahlas nikdo nekritizuje.

V minulosti Pardubický kraj zveřejňoval, jak si po finanční stránce jednotlivé nemocnice vedou, teď už se to veřejnost nedozví.

„Výsledná čísla byla dříve vykazována po jednotlivých lokacích, ale právě ve snaze zvýraznění jedné akciové společnosti, jako jedné lodi, je pro vnější i vnitřní komunikaci směrodatné také hospodářský výsledek prezentovat jako jedno číslo, tedy výsledek společné činnosti,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Nemocnice potřebují velké investice

Velkou vadou na kráse je zanedbanost většiny nemocničních areálů, do kterých v minulosti mířilo málo peněz. Loni byly investice v pěti nemocnicích relativně skromné, z vlastních zdrojů to bylo 112 milionů korun, Pardubický kraj s pomocí Evropské unie dodal dalších téměř 42 milionů. Letos by se to mělo zlepšit.

„Celkový předpokládaný objem investic v letošním roce činí 339 milionů korun,“ uvedl generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Samotná nemocnice najde 140 milionů například na obměny zdravotnických přístrojů a vybavení, výpočetní techniky a sanitek. Dalších 123 milionů korun pošle kraj na stavební investice, opravu budov či úsporu energií.

„Třetí položkou jsou dotace z evropských fondů - 75 milionů korun. Je to již avizované zahájení výstavby pavilonu psychiatrie v Pardubické nemocnici a financování velkých projektů v oblasti informatiky, například nový sjednocený klinický informační systém pro všech pět nemocnic,“ uvedl Valtr.

Hlavní investice ale teprve přijdou. Urgentní příjem v Orlickoústecké nemocnici má stát přes 340 milionů korun, přístavba centrálního příjmu s operačními sály v Pardubicích pak více než půldruhé miliardy.

Zatímco v Ústí by se mělo začít stavět už příští rok a politici by chtěli stihnout přestřihnout pásku ještě před podzimními krajskými volbami v roce 2020, pardubická investice bude dokončena minimálně o rok později.