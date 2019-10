Další chyba pardubické nemocnice. Novorozenec nedostal včas antibiotika

K mediálně známému případu ochrnutí devítiletého Adama Vyčítala, který v roce 2017 po operaci mandlí krvácel a upadl do kómatu, přibyl pardubické nemocnici další problém.

Tamní lékaři totiž vážně chybovali letos v červnu při péči o novorozence. Podle informací MF DNES mělo dítě po porodu v krvi stafylokoka a měla mu být včas nasazena antibiotika.

Léky dítě dostalo, ale o několik hodin později, než doporučují odborníci. Čtyři měsíce po porodu už je zřejmé, že dítě má zdravotní postižení. Jeho vývoj se totiž zastavil.

Zatímco v případě ochrnutí Adama Vyčítala bude teprve soud o vině rozhodovat, zde nemocnice chybu sama přiznala, byť detaily nezveřejnila.

„Provedli jsme šetření, zda byl dodržen doporučený standardní medicínský postup. Vyhodnotili jsme to tak, že došlo k nesouladu mezi postupem doporučeným odbornou společností a mezi tím, jakým způsobem naši lékaři prováděli léčbu,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová s tím, že se nemocnice s ohledem na lékařské tajemství nemůže vyjadřovat ke konkrétním okolnostem případu.

Mluvčí dodala, že nemocnice případ sama začala prověřovat poté, co obdržela od poškozené rodiny žádost o vydání zdravotnické dokumentace. Trestní oznámení zatím policie nepřijala.

„O žádném novém případu z tohoto roku nevíme. Je možné, že po zveřejnění případu šetření sami zahájíme,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Už to musí skončit, říká kraj

Vedení Pardubického kraje, který je zřizovatelem nemocnice, chce, aby za pochybení někdo nesl konkrétní odpovědnost. Také žádá nemocnici o okamžité předložení změn, které mají podobným případům zabránit.

„Už tady není možné hazardovat se jménem špitálu,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Zatímco v případu Adama Vyčítala Pardubický kraj zaujal postoj, že jde o medicínské postupy, které si musí vyřešit a obhájit nemocnice sama, tentokrát chtějí být politici aktivnější. „Ruku v ruce s novými zjištěními musí přijít adekvátní reakce. Dle současných informací chyby nastaly, personální změny jsou proto dle mého názoru nevyhnutelné,“ uvedl radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr (ODS).

Změny se budou patrně týkat dětského oddělení, které podle policie vážně chybovalo i v případu Adama Vyčítala. „Stalo se to na stejném oddělení. Náš dotaz jako samosprávy zní, jakým způsobem probíhá proškolování zaměstnanců, zvyšování kvalifikace, kontrola, případně konzultace s primářem na telefonu, zdali byl informován, co doporučil,“ uvedl hejtman.

Radní ale zatím neplánují, že by měl odejít někdo z managementu. „Obětního beránka rozhodně nehledáme. Chceme, aby veřejnost měla jistotu, že pokud se jde léčit do pardubické nemocnice, na jednotlivá oddělení a zvláště na to dětské, tak je to bez rizika,“ řekl hejtman.

O chybě jednalo už i představenstvo Nemocnice Pardubického kraje. Konkrétní kroky má udělat ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

„Představenstvo zadalo paní ředitelce, aby po návratu ze služební cesty situaci začala adekvátně řešit,“ uvedla Semrádová s tím, že další postup nemocnice v této věci by mohl být zveřejněn už brzy.

Nemocnice Pardubického kraje nyní čelí sérii soudních sporů. V případu Adama Vyčítala policie obvinila ze zanedbání péče nejen lékařku a dvě zdravotní sestry, ale i samotnou nemocnici.

Kvůli následkům porodu z roku 2017 čeká pardubickou nemocnici příští týden další soudní spor, ve kterém rodina žádá 19 milionů korun. Orlickoústecká nemocnice, která patří pod Nemocnici Pardubického kraje, se zase hájí v případu ženy, která tam strávila před dvěma roky po porodu deset dní s bolestmi břicha. Příčinu lékaři nezjistili, kvůli zdravotním komplikacím přišla žena o dělohu a už nemůže mít děti.