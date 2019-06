Do kauzy krvácejícího Adama promluvil hejtman, náměstek nemocnice odstoupil

Roman Michálek odstoupil z funkce kvůli vyšetřování dva roky starého zákroku zdravotníků. Minulý týden jeho postavení mimo službu nemocnici doporučil prostřednictvím agentury ČTK hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Michálek v kritický den, kdy osmiletý Adam začal silně krvácet po operaci mandlí, sloužil jako lékař ORL a podle hejtmana je ve střetu zájmů. Odstoupil sám, některým lékařům ale zásah hejtmana vadí.

„Rozhodl se dočasně opustit pozici náměstka léčebné péče Pardubické nemocnice, a to až do prošetření případu. Lékařem Pardubické nemocnice zůstává,“ uvedla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Michálek to nechtěl komentovat, ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková zaměstnancům napsala, že věří v jeho brzký návrat.

Kraj je zřizovatelem nemocnice, ovšem krajští politici až dosud tvrdili, že nemají žádnou kompetenci se vyjadřovat k odborným otázkám či ke sporným případům, které vyšetřuje policie.

Dokument České televize z cyklu Infiltrace, který díky záznamům kamery divákům minulý týden ukázal zmatky při záchraně krvácejícího hocha na chodbě ambulance ORL, to změnil.

Krajští politici se ocitli pod tlakem veřejnosti po dvou letech něco udělat. Hejtman Martin Netolický uvedl, že výzvu k dočasnému odchodu Romana Michálka z funkce předem konzultoval s vedením nemocnice. Za svým rozhodnutím si stojí.

„Řekl jsem, že není dobré, aby lékař, který byl v tom daném momentě sloužícím na pohotovosti, byl zároveň člověkem, který zodpovídá za prošetřování mimořádných událostí v nemocnici,“ řekl.

„Odstoupení Romana Michálka nás mrzí, protože je ve své funkci velice kompetentní, ale jeho rozhodnutí respektujeme. Nemyslíme si, že u něj dochází ke střetu zájmů, protože už od začátku avizoval, že se na řešení tohoto případu nebude podílet. Nelíbí se nám politické vměšování do této kauzy,“ řekl předseda Lékařského odborového klubu v Pardubicích Martin Slavík.

Lékaři podle něj cítí s rodinou chlapce, ale vadí jim, jak je veřejnost informovaná. „Medializace je nešťastná a v tuto chvíli jednostranná, tendenční a podle našich informací ne zcela pravdivá,“ uvedl Slavík.

Spor se bude probírat i na zastupitelstvu

Opozice v zastupitelstvu je nespokojená, že nemá o případu žádné informace.

„Budu se ptát, proč právě z tohoto člověka udělali obětního beránka. Byl to ošetřující lékař? Zasáhla do toho politika? Nevíme. Nikdo nám nic neříká,“ uvedl zastupitel z hnutí ANO Jan Procházka.

Spor o to, co mají, mohou, nebo nesmějí dělat politici v nešťastném případu, se příští týden přenese i na půdu zastupitelstva. Radní kraje toto pondělí vyjádřili politování nad celou situací, žádají co nejrychlejší vyšetření případu a požádali představenstvo Nemocnice Pardubického kraje, aby přijalo opatření, aby k takovým událostem nedocházelo.

Zastupitelé dostanou informaci od generálního ředitele nemocnic. Tím to ale má skončit. „Nemyslím si, že by politici měli vstupovat do zdravotnických procesů,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Hnutí ANO žádá, aby se zastupitelé případu věnovali více. „Nelíbí se mi, že zastupitelé nic nevědí, žádáme, aby to neřešila jen rada. Budeme se ptát a předkládat návrh na usnesení,“ řekl Procházka.

Kvůli operaci mandlí byl hoch hospitalizován v květnu 2017 na dětském oddělení. Když čtyři dny po zákroku začal v noci masivně krvácet, z nejasných důvodů strávil se svou matkou několik minut na chodbě a pomohla mu až přivolaná zdravotnická záchranná služba. Rodina podala na nemocnici žalobu.