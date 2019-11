Díry ve lžičkách měly odradit zloděje, lidé je však kradou dál jako raritu

Lžíci hladomorku vymyslel už Jára Cimrman. Díra v jejím dně zabránila hltání polévky. Otvor bylo možné regulovat podle síly hladu špuntíkem. Měli ji vystavenou v Cimrmanově muzeu v Letohradu.



Dost možná tímto originálním nápadem se inspirovala nemocnice v Havlíčkově Brodě. Protože si zákazníci nemocničního bufetu lžičky podávané s kávou nebo čajem ve velkém odnášeli domů, hledala nemocnice způsoby, jak tomu zabránit.

„Někoho napadlo udělat v nich díru, čímž by se částečně znehodnotily a přestaly by zloděje lákat,“ líčí mluvčí nemocnice Petra Černo.

Stovky lžiček tak prošly pod rukama nemocničních údržbářů. Ti do každé v dílně na soustruhu provrtali malý otvor. Při míchání čaje nebo kávy dírka ničemu nevadí. Velice obtížné je však s ní nápoj nabírat a konzumovat „po lžičkách“.

Postupem času se ale ukázalo, že s originální myšlenkou nemocnice uspěla jen napůl. Počet odcizených lžiček se rapidně snížil, nešvar však zcela nevymizel.

„Zákazníci už si lžičky neberou proto, aby je třeba používali doma. Ale občas si je vezmou kvůli tomu, že jde o raritu, kterou nikde jinde nevidí,“ poznamenala Petra Černo.

Problém s mizejícími lžičkami se podle mluvčí týká pouze bufetu. Hospitalizovaní pacienti, kteří dostávají jídlo na pokoj, si odcizit příbory nedovolí.

„Po jídle zřízenci nádobí i příbory opět odnášejí. Tam by se rychle přišlo na to, kde a co chybí,“ pravila Černo.

S krádežemi nejrůznějšího drobnějšího vybavení se havlíčkobrodská nemocnice potýká dlouhodobě. Ačkoliv se tomu zdravotnické zařízení snaží všemožnými opatřeními zabránit, neustále z toalet mizí papírové ručníky i toaletní papír. Nejednou je kdosi sebral i se zásobníky, které odmontoval ze zdi.

Někteří návštěvníci nemocnice dokonce neváhají vyšroubovat ze světel žárovky a přivlastnit si je.