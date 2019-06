Po operaci kyčelního kloubu mohou za dva dny vstát, díky unikátní dlaze

„Je to světový unikát a operace, při nichž se dlaha používá, se rozšiřují po Evropě i za oceán. Žádná firma je nevyrábí, děláme je jen u nás,“ přiblížil Richard Lukáš, ředitel liberecké nemocnice.

Podle Jaroslava Šráma, přednosty traumatologicko-ortopedického centra, bude tato dlaha z chirurgické oceli potřeba stále častěji.

„Zvyšuje se podíl starších pacientů, kteří utrpí úraz jamky kyčelního kloubu. Zatímco tak do roku 1997 to bylo deset procent, nyní je to kolem pětatřiceti procent,“ prohlásil přednosta.

Zlomenina přitom vznikne po prostém pádu na bok. Tlak hlavice stehenní kosti prorazí jamku kyčelního kloubu, což vypadá, jako když se beranidlem rozráží brána. Dlaha pak funguje jako hráz i jako řetězový most, kdy přemosťuje poraněné části pánevního kruhu.

„Dlaha je ceněná hlavně pro její jednoduché zavádění i velkou variabilitu směrů fixačních šroubů. K pacientovi navíc už jdeme s individuálně tvarovaným implantátem,“ přiblížil Šrám.

Lékaři mají i unikátní přístup, kterým dlahu do těla pacienta dostanou. Protnou přímý sval břišní na poraněné straně a vidí celou vnitřní část pánve.

Omega dlaha, kterou vyvinuli lékaři liberecké nemocnice.

„Zásadní je pro nás práce s rentgenology, kdy vytvoříme přesný řez pomocí CT obrazu, který ukazuje přesné umístění dlahy na pánevní kruh. Tvar je velmi rozdílný, proto musíme dlahu modelovat individuálně, ale protože pravá a levá polovina pánve je velmi symetrická, můžeme k té modelaci použít tu neporaněnou polovinu,“ vysvětlil přednosta.

Operace trvá kolem šedesáti až osmdesáti minut, ztráta krve se pohybuje na hranici 200 mililitrů. Lékaři ale chtějí operace neustále vylepšovat.

„Snažíme se o méně invazivní přístup, kdy pouze rozhrnujeme svaly a neprotínáme přímý břišní sval. Zdá se, že tato metoda bude i méně bolestivá,“ podotkl Šrám.

Dlahu možná půjde vyrábět i pomocí 3D tisku

„Ověřujeme také, zda bychom mohli dlahu vyrábět již namodelovanou s tím, že by se na operačním sále během pěti minut dotvarovala. V současnosti se na části pracovišť modeluje až při operaci,“ dodal Šrám.

Grant, který se nyní podařilo získat, pak pomůže prověřit, zda bude možné dlahu vyrábět i pomocí 3D tisku, což by přineslo hlavně finanční úlevu.

Dříve se pacienti se zlomeninou jamky kyčelního kloubu léčili konzervativně, bez operace, kdy se nechali ležet po dobu šesti týdnů na lůžku. Jenže u starších pacientů nebyla tato metoda příliš úspěšná a zhruba u šedesáti procent končila smrtí. S Omega dlahou jsou schopni dva dny po operaci vstát.

O implantát je velký zájem i v zahraničí, nejnověji například v Mexiku. Za posledních tři a půl roku se v České republice uskutečnilo 185 takových operací, v zahraničí 161.