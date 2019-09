Ve Varech zbourají staré nemocniční budovy, postaví parkovací dům i školu

„Jedná se o nevyužité budovy, a to kromě jedné, kde máme administrativu. Tam je dnes v generelu plánovaný nový pavilon pro medicínu, pro zdravotní péči. Administrativa se dočasně přestěhuje do budovy staré a nevyužívané, pak do zrekonstruovaných prostor,“ uvedla předsedkyně představenstva Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Jitka Samková.

Generel počítá s výstavbou nejen nového pavilonu, ale také se vznikem parkovacího domu, střední zdravotnické školy a mateřské školy i přesunem transfuzní stanice, která se nyní nachází mimo areál nemocnice.

Dnes je v této budově lékařská knihovna a zázemí pro zdravotní školu. Kraj by chtěl na rozvoj nemocnice využít dotace z programu Restart.



„Pokud bude na všech stranách vůle, budeme mít všechno připravené, budeme optimisté a budeme úspěšní v dotacích, můj odhad je, že v roce 2027 bychom mohli mít hotové alespoň první tři etapy, když už ne všechno,“ doplnila Jitka Samková.

Pokud by vše hotové nebylo, poslední etapa by se podle ní mohla posunout o rok. Během ní by měla v areálu vzniknout právě střední zdravotní a mateřská škola pro zaměstnance.

„Kompletní cena včetně DPH je dvě miliardy korun,“ doplnila předsedkyně představenstva.

Generel počítá s demolicí dětského oddělení, přestavbou by podle něj měla projít budova infekčního oddělení. Bývalá patologie se dočkala zbourání před několika týdny. Náklady na tuto fázi by se mohly vyšplhat na 50 až 67 milionů korun.