Novinka jihlavské nemocnice odhalí nádor a zjistí, jak pracují orgány

„Je to technologická špička v oboru,“ pochvaluje si Jiří Prášek, primář oddělení nukleární medicíny a PET centra, kde je přístroj umístěn.



Nové zařízení už funguje tři týdny a vyšetření na něm podstoupili první pacienti. Ve čtvrtek se konalo jeho slavnostní uvedení do provozu.

Moderní novinka nahradila původní starý a poruchový přístroj, který nemocnice loni v prosinci odstavila. „Oprava poslední poruchy by byla velmi drahá. Proto bylo výhodnější pořídit nový přístroj SPECT/CT,“ poznamenal docent Prášek.

Podle ředitele jihlavské nemocnice Lukáše Veleva toto zařízení lékařům po tu dobu citelně chybělo. „Je to přístroj, kterým se dělá základní diagnostika,“ konstatoval Velev.

Za poslední rok a půl je pořízení SPECT/CT druhou velkou investicí Kraje Vysočina do tohoto pracoviště a zároveň to je druhá technologie, která se zde po přístroji PET/CT (pozitronová emisní tomografie) zavedla.

„Díky tomu jsme schopni plně obsloužit pacienty našeho Komplexního onkologického centra, co se týká vyšetřovacích technik,“ dodal primář Prášek.

Přístroj bude zkoumat rozložení záření v těle pacienta

Ovšem tato technologická novinka nebude vyšetřovat jenom pacienty z onkologického centra. Zdravotníci budou provádět dva typy vyšetření.

„A to klasickou scintigrafii, což je doména diagnostiky nádorů. A pak funkční vyšetření orgánů. To znamená, že nebudeme zkoumat to, jak orgán vypadá, ale jak pracuje. Takto se můžeme zaměřit například na funkčnost ledvin, žlučníku či štítné žlázy,“ vysvětluje Jiří Prášek.

Pacient absolvuje ambulantní vyšetření a po jeho skončení může jít domů. Nejprve se mu aplikuje slabá radioaktivní látka, ať již injekčně, inhalací, nebo ústy, a dvě hodiny poté následuje samotné vyšetření. To trvá přibližně 20 minut. Po podání radionuklidu je pacient zdrojem záření.

Detektory, které se nad ním pomalu otáčejí, snímají záření a to, jak je v těle rozloženo. „Kde je vysoký metabolický obrat, tedy například metastáza, tam uvidíme vysokou radioaktivitu,“ popisuje primář specializovaného oddělení.

Přístroj tak zdravotníkům pomůže přesně určit, kde se nacházejí nádory a metastázy, a dokáže říct, jestli dosavadní léčba je vhodná a má smysl v ní pokračovat. U nádorových onemocnění mohou lékaři díky této technologii lépe sledovat pacienta po léčbě a případně včasně zachytit návrat onemocnění.

Nejčastěji prováděným vyšetřením je zmapování kostí celého těla. „Výhodou přístroje je i to, že dokážeme vyšetřit pacienta opravdu od hlavy až k patě,“ pochvaluje si primář Prášek.

Lékaři například zjistí, jak rychle odchází potrava ze žaludku

Druhým využitím nového přístroje jsou takzvané dynamické studie, díky kterým se zjišťuje, jak jednotlivé orgány pracují. Pomohou tak například pacientům, u kterých jiné vyšetřovací metody nedokázaly zjistit příčiny jejich problémů.

Nejčastěji se vyšetřují ledviny, játra nebo takzvaná evakuace žaludku. „Konkrétně třeba dokáže přistroj pomoci pacientovi, který má po každém jídle pocit tlaku v žaludku a žádné jiné vyšetření nedokázalo určit, co je špatně. Pacientovi dáme označenou stravu, kterou sní, posadí se ke kameře a my sledujeme, jak rychle odchází radioaktivita ze žaludku. Zjistíme, že odchází velice rychle. Pacient má pocit, že strava odchází velice pomalu, ale skutečnost je opačná,“ vysvětluje konkrétní případ funkční poruchy primář Jiří Prášek.

Po skončení vyšetření mohou jít pacienti domů. Slabé radioaktivní látky se pak přirozeně během několika dnů zcela odbourají z těla. Podle primáře by se mohlo přístrojem ročně vyšetřit až šest tisíc pacientů.

Specializované PET centrum má jihlavská nemocnice od roku 2016. Náklady na jeho zřízení byly přibližně 95 milionů korun. Diagnostické centrum pomáhá především onkologickým pacientům a je součástí Komplexního onkologického centra. Tento status získala nemocnice v roce 2008, patří tak mezi 13 onkologických pracovišť v České republice.