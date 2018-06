Špitálu v Jičíně chybí parkování, ale přednost dostala stavba vrátnice

Obrovské problémy s parkováním nejsou jen u královéhradecké fakultní nemocnice. Zaparkovat u jičínské nemocnice je pro řadu pacientů, návštěv i samotný personál nadlidský úkol.

Místo toho, aby kraj nechal vybudovat nové parkoviště, vypsal soutěž na nemocniční vrátnici s lékárnou. To se však nelíbí řadě lidí, kteří poukazují na fakt, že lékáren je ve městě dost a že vrátnice by mohla počkat.

V areálu Oblastní nemocnice Jičín je zhruba 40 parkovacích míst, z nich je však část rezervovaná pro lékaře a personál. Kraj tu sice před lety plánoval vybudovat podzemní parkoviště, jenže tento projekt zůstal jen na papíře.

A tak většině pacientů nezbývá nic jiného než zaparkovat v okolí. Avšak ani to není tak jednoduché: před areálem je pouze několik míst podél silnice nebo u domů, ta jsou však většinou obsazena.

Kraj se místo vyřešení parkovacího problému rozhodl zrevitalizovat vrátnici a k tomu zřídit lékárnu, kterých je ve městě již několik. Tento projekt může přijít až na 25 milionů korun.

Město nový záměr kraje prezentuje na svých facebookových stránkách Jičín - moje město. Netrvalo dlouho a pod vizualizacemi se objevily nesouhlasné komentáře.

„Před dvaceti lety mělo při výstavbě nového pavilonu porodnice a operačních oborů vzniknout supermoderní podzemní parkoviště a krytý podzemní plac pro záchranku. To obojí i snad je, ale slouží to pro zaměstnance, přitom personál má rezervaci u ředitelství nemocnice u RTG,“ píše na Facebooku Adela Jeste Nevecerala.

Podobně to vidí i Michael Kořínek: „Můžete mi někdo vysvětlit, co na tom stojí 25 milionů? Vykašlete se na lékárnu a udělejte tam parkoviště.“

Nemocnice chce víc kontrolovat, kdo vjíždí do areálu

Kraj své rozhodnutí brání. „Stav objektu u vjezdu do areálu jičínské nemocnice již nevyhovuje provozním požadavkům. Rozhodli jsme se proto realizovat investici na jeho obnovu, která zlepší průjezdnost hlavní brány i komfort pacientů a návštěvníků. Zrekonstruovaný objekt nově obsadí i lékárna, která se aktuálně v areálu nenachází,“ říká náměstek hejtmana Aleš Cabicar odpovědný za zdravotnictví.

Podle ředitele Tomáše Slámy má nemocnice před sebou několik projektů, které by problém s parkováním měly vyřešit:

„Začneme například regulovat vstup a výstup do nemocnice. Součástí výstavby lékárny je i vstup, tedy do jisté míry jednoznačné regulační opatření, kdo tady bude a nebude parkovat.“

Podle šéfa nemocnice je důležité dát vjezdu řád: „V současné době máme závoru ze sedmdesátých let. Je tedy jasné, že úplně nelze uhlídat, kdo sem přijede.“

Druhým možným řešením je výstavba multifunkčního pavilonu. „To bude zcela stěžejní. Za tím pavilonem se uvažuje i o parkovací ploše,“ vysvětluje Sláma.

Zároveň však zdůrazňuje, že prioritou je nyní vrátnice a lékárna: „Vrátnice je samozřejmě potřebná, jak jinak chcete redukovat? Vrátnice bude mít funkci technického dispečinku, což je velmi důležitá věc. Bude tam signalizace i ostraha a navíc místo jedné rampy budou dvě - pro vstup a výstup.“

Podle něho je důležité kontrolovat auta, která do areálu vjíždí a vyjíždí. „My musíme jen regulovat příjezd pacientů a zaměstnanců. Parkoviště budeme řešit v rámci výstavby multifunkčního pavilonu. Těch investičních akcí je naplánováno poměrně dost,“ míní.

Zdůrazňuje, že o všem rozhoduje hejtmanství: „Budeme kraj tlačit k tomu, aby se tyto věci řešily. Pro nás je teď prioritou výstavba lékárny a multifunkčního pavilonu.“

Řidičku prověřilo parkování „na vlastní kůži“

Redaktorka MF DNES se vydala do jičínské nemocnice, aby poznala trable s parkováním osobně.

První pokus: Vjet do nemocnice a zaparkovat přímo v areálu. Po příjezdu k vrátnici je nutné vyzvednout kartu s popisem „pacient“. Proplétání mezi auty začíná již po příjezdu do areálu, nikde žádné volné místo, auta stojí i na zákazech či ve výjezdu. Po chvíli se dojíždí k jedinému nemocničnímu parkovišti. To praská ve švech a najít tady alespoň jedno volné místo, to by byl zázrak. Ten se však nestal, a tak nezbývá nic jiného než z areálu zase vyjet pryč.

Druhý pokus: Zaparkovat mimo nemocnici. Nedaří se ani hledání místa, které by bylo co možná nejblíž: buď je obsazené, nebo je blokuje výjezd z domu. Vzdálenost od areálu už dělá několik stovek metrů a po dlouhých 20 minutách je tu konečně volné místo, které právě opouští jiné auto.

Stěžují si pacienti i návštěvy. Ať se někdo přijde podívat, říkají

„Zažila jsem, že jsem jela s maminkou do nemocnice a paní na vrátnici nám ani nechtěla otevřít bránu. Nejdřív po mně chtěla poplatek za pohotovost a pak přemýšlela, jestli opravdu můžeme dovnitř. Nakonec nás pustila a my přijeli za pět dvanáct. Nakonec to dobře dopadlo, ale měli by s tím tady něco dělat, to parkování je opravdu strašné,“ podotýká Jana Domažlická, pacientka vycházející z chirurgie.

Další žena poukazuje na fakt, že parkoviště je nejčastěji obsazeno personálem, pro který je vyhrazeno podzemní parkoviště.

„Já to nechápu. Je tu parkoviště přímo pro personál, tak ať tam parkují. Chápu, že to také nemají lehké, ale někdo by se na to měl přijet podívat,“ diví se Jana Duřínská, která do nemocnice dochází už raději pěšky.

„Je to strašné, sice je tady malé parkoviště, ale zajet sem je taky hrůza. Auta stojí všude a když někoho potřebujete odvézt, je to o nervy,“ přidává se Adam Kracík.

V jičínské nemocnici bývá nouze o místa k zaparkování: