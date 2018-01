Nemocnice se plácnou přes kapsu. Staví pavilony a koupí stovky přístrojů

Nejvíc se toho bude dít v třebíčské nemocnici. Jen co se tam v lednu naplno rozjel provoz v novém lůžkovém pavilonu C, kde našly místo například chirurgie, ARO či ortopedie, budou úpravy či demolice čekat dosluhující pavilony.

Přibližně 210 milionů korun má padnout na obnovu přístrojového vybavení a 30 milionů pro oddělení IT na nový informační systém. Havlíčkův Brod: Nemocnice získá 104 nových přístrojů a 80 moderních lůžek.

V plánu je rekonstrukce šesti výtahů, terasy na dětském oddělení a pokračovat se bude v přístavbě budovy pro magnetickou rezonanci. Třebíč: Rekonstrukce čeká interiér pavilonu G. Pavilon C bude doplněn přístavbou pro magnetickou rezonanci včetně jejího vybavení.

Nové Město na Moravě: Zde budují dětské oddělení.

V plánu mají například i nákup skiagrafického přístroje na oddělení RTG či operační věže pro urologii. Pelhřimov: Dojde k rekonstrukci skladu. Nemocnice pořídí mimo jiné laparoskopickou věž, multioborový laser a rehabilitační vany.

Letos má být rekonstruován interiér pavilonu G, kde poté najdou své místo léčebna dlouhodobě nemocných a dialýza. Drobné stavební úpravy nastanou v budově operačních sálů O a průběžně během roku je naplánovaná demolice čtyř dalších starých budov.

„Konkrétně se jedná o pavilony Z, CH, R a bývalé transfuzní stanice. Už v únoru dojde k odstranění staré budovy medicinálních plynů Z a demolice bývalé chirurgie CH by měla být hotová do poloviny května,“ vypočítává mluvčí třebíčské nemocnice Petr Palovčík.



Výrazný vliv na dopravní situaci a vjezd do nemocnice bude mít bourání budovy R, bývalého ředitelství, které je spojené se vstupní branou.

„V září bude z těchto důvodů vjezd a výjezd do nemocnice možný jen ze Sportovní ulice. Na rušné křižovatce bude dopravu řídit semafor a zřejmě dojde i k omezení maximální rychlosti jízdy,“ nastínil Palovčík.

A teď něco příjemnějšího: nový pavilon C bude ještě letos doplněn přístavbou pro magnetickou rezonanci. Připojení přístroje je naplánováno na říjen.

Novoměstští pořídí nové operační stoly i vybavení laboratoří

V novoměstské nemocnici financuje Kraj Vysočina výstavbu nového dětského oddělení za 87 milionů korun. Práce začaly již vloni.

Kraj také předfinancoval nákup nových přístrojů, na které nemocnice čerpá peníze z evropského programu IROP - Obnova zdravotnických technologií. Jedná se o částku 99 milionů korun.

„Díky těmto penězům jsme od roku 2016 pořídili například nové oddělení magnetické rezonance za 44 milionů korun a postupně pokračujeme v obnově přístrojového vybavení,“ upřesnil mluvčí nemocnice Petr Hladík.

V tomto roce by Novoměstští chtěli například pořídit skiagrafický přístroj na oddělení RTG, sterilizátory a myčky pro centrální sterilizaci, vybavení biochemických a mikrobiologických laboratoří nebo nové operační stoly.

„Plánujeme také nakoupit novou operační věž pro urologii,“ dodal Hladík.

Brod kupuje 104 nových přístrojů včetně magnetické rezonance

Také pelhřimovskou nemocnici letos čeká rekonstrukce. Týkat se bude skladu materiálně technického zázemí a vyjde na 17 milionů korun.



Nemocnice by letos měla také využít 50 milionů korun z evropských fondů na nákup zdravotnických přístrojů. Pořídit chce například neonatální inkubátory, laparoskopické věže, multioborový laser a vany pro rehabilitaci.

Nemocnice Havlíčkův Brod má pro letošek naplánovanou rekonstrukci terasy na dětském oddělení i modernizaci šesti výtahů.

Na podzim loňského roku začali v Brodě budovat přístavbu diagnostického centra pro instalaci magnetické rezonance za 11,5 milionu korun, přičemž samotný přístroj financovaný z prostředků EU vyjde na dalších přibližně 35 milionů korun.

Díky dotaci na přístrojové vybavení za 98 milionů korun brodská nemocnice získá rovněž 104 nových přístrojů. „Magnetická rezonance je jedním z nich. Budeme mít také 80 moderních lůžek pro pacienty,“ doplnila mluvčí Petra Černo.

V jihlavské nemocnici vybudují nový informační systém

Jihlavská nemocnice bude letos pokračovat v rekonstrukci interního pavilonu.

„Ze šesti pater máme opraveny a v provozu už čtyři. Dvě patra jsou nyní v rekonstrukci a pokračovat se bude do suterénu, kde jsou šatny zaměstnanců,“ popsala za vedení špitálu Monika Zachrlová.

Letos nemocnice plánuje investovat 240 milionů korun. „Tuto částku ještě nemáme schválenou, nicméně 30 milionů korun by mělo jít do oddělení IT na nový nemocniční informační systém. Zbývající částka bude věnována na nutnou obnovu a opravu přístrojového vybavení,“ dodala mluvčí Zachrlová.