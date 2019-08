Nemocnice jde vstříc cestovatelům, otevírá ambulanci cestovní medicíny

8:38

Nejen pro cestovatele do ciziny je určena služba, kterou zájemcům od září nabídne nemocnice v Novém Městě na Moravě. Lidé budou moci do nově zřízené ambulance očkování a cestovní medicíny zamířit nejen pro vakcínu, ale třeba i kvůli konzultaci před výjezdem do exotických zemí.