Příušnice postihly i mladé hokejisty Dukly Jihlava. Zápasy se ruší

Vlhký vydýchaný vzduch v kabinách, fyzická zátěž, únava, zvýšená koncentrace osob a nešvar vzájemného sdílení lahví s pitím při trénincích a zápasech.



To vše podle krajské epidemioložky Aleny Dvořákové přispívá k tomu, že se epidemie onemocnění příušnic dotýká převážně mladých sportovců.

Příušnice na Jihlavsku Od začátku září do středy 3. ledna se v okrese Jihlava objevilo 78 případů příušnic. Z toho 59 pacientů má trvalé bydliště v Jihlavě a 19 zbývajících jinde v okrese. Nikdo z těchto lidí však neměl komplikace a nebyla nutná ani hospitalizace. Onemocnělo 46 mužů či chlapců a 32 žen nebo dívek.

Největší nemocnost je ve věkové skupině od deseti do čtrnácti let. Evidována je padesátka případů.

Největší počet hlášených případů byl v posledním prosincovém týdnu, celkem 21 onemocnění. Výskyt na jihlavských školách: ZŠ Seifertova - 25

ZŠ Křížová - 10

ZŠ Křesťanská - 6

Příušnice se v jednotlivých případech vyskytují i na dalších základních, ale i středních školách. Zdroj: krajská hygienická stanice

Mladí hokejisté Dukly Jihlava jsou aktuálně již třetím sportovním klubem na Vysočině, který s epidemií této nemoci v posledních třech letech bojoval a musel kvůli ní zrušit tréninky a zápasy.

„Onemocnělo nám dvacet hráčů v pěti mládežnických kategoriích. Jedná se o juniory, starší dorostence, mladší dorostence B, starší žáky A a mladší žáky C. Nejmladšímu nemocnému je deset let. Největší výskyt je mezi hráči ve věku čtrnáct a patnáct let,“ potvrdil Jiří Jungwirth, manažer mládeže Dukly Jihlava.

Aby se nákaza nešířila mezi sportovce do dalších hokejových klubů, doporučila krajská hygienická stanice mladým hokejistům dočasně zastavit tréninky a zápasy.



„Tréninky jsou pozastavené do 14. ledna a zápasy do 20. ledna. Jak budeme pokračovat, to uvidíme i podle toho, jak se bude nemocnost vyvíjet,“ řekl Jungwirth s tím, že tento čas využijí na důkladnou dezinfekci kabin a výstroje.

Zároveň přiznal, že je velkou otázkou, zda se hráčům v juniorské kategorii podaří dohrát v šibeničním termínu základní část soutěže. Tým totiž bude muset od 20. do 29. ledna odehrát osm zápasů včetně čtyř, které byly kvůli karanténě odložené.

Jedním z hokejistů, kteří nyní onemocněli, je také šestnáctiletý útočník jihlavské juniorky Adam Najman. Ten je zároveň i členem výběru české hokejové reprezentace do 17 let.

Reprezentanti mohou nákazu přenést do svých klubů

Nemoc u něj vypukla na sklonku roku ve Finsku právě v době, kdy hrál s tamním výběrem hráčů U17 tři přípravné zápasy. Na ledě se mu dařilo, přihrával na tři góly, jenže...

„Vím, že po třetím zápase s Finy mluvil s doktorem, kdy už se necítil dobře, a asi i on mu řekl, že příznaky, které má, směřují k příušnicím,“ řekl Petr Haken, hlavní trenér české hokejové reprezentace do 17 let.

Teoreticky tedy hrozí, že se vysoce infekčními příušnicemi, které se přenášejí vzduchem nebo slinami, mohou nakazit i další nominovaní hráči a přenést ji tak do svých klubů.

„Nemocný by měl být v tuhle chvíli ještě Theodor Pištěk, který hraje ve Švédsku,“ uvedl Haken s tím, že jakmile se o výskytu příušnic dozvěděli, hned obvolali všechny trenéry.

„Poprosili jsme je, aby to vyřídili i všem rodičům, aby se zjistilo, jestli kluci příušnice měli, nebo aby si na to dali alespoň pozor, protože ve chvíli, kdy se to zanese do týmu a do klubu, tak je to problém. Kluci šli i na krev. Nikdo nechce riskovat. Snažili jsme se, aby se informace dostala ke všem, kterých by se to mohlo týkat, a uvidíme, co z toho bude. Snad se nemoc nerozšíří,“ doufá.

Hygiena ví o osmi desítkách nemocných, a to nejsou všichni

S epidemií příušnic není lehké bojovat. „Není to žloutenka nebo průjem, které se dají poměrně dobře utnout různými hygienickými opatřeními. Tohle je vzdušná nákaza, navíc s velmi dlouhou inkubační dobou 14 až 25 dnů,“ vysvětluje epidemioložka Alena Dvořáková.

Od září do středy tohoto týdne onemocnělo na Jihlavsku příušnicemi 78 lidí. Případů ovšem může být ve skutečnosti mnohem víc. „Někteří lékaři nám výskyt tohoto onemocnění bohužel nehlásí, ač by měli,“ poznamenala Dvořáková.

Nemoc se projevuje 14 až 25 dnů od nákazy zvýšenou teplotou, únavou a zduřením příušních žláz. Nemocní si stěžují na bolesti ucha a bolest při polykání. Infekční jsou sedm dní před a sedm dní po otoku slinné žlázy.

Poslední velkou vlnu onemocnění příušnic zažila Vysočina vloni na jaře. Epidemie se dotkla i šesti mládežnických týmů fotbalistů FC Vysočina. Na 120 mladých fotbalistů se kvůli tomu nesmělo účastnit tréninků, zápasů a soustředění.

V roce 2016 na příušnice doplatil druholigový tým hokejistů HC Pelhřimov. Klub totiž musel kvůli epidemii úplně vypustit závěr soutěže.