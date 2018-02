Německý běžkař se ztratil v Jizerkách, horská služba ho našla podchlazeného

Kolem jedné hodiny odpoledne vyjela skupina ze Smědavy do penzionu na Jizerce, muž se za ní krátce po odjezdu opozdil. Když do šesté hodiny večer do penzionu nedorazil, kontaktovali jeho přátelé horskou službu.

„Ihned jsme zorganizovali pátrací akci. Na vrcholech Jizerských hor je nyní tvrdý zledovatělý sníh a běžkař se mohl někde při sjezdu vážně zranit,“ uvedl k pátrání René Mašín, náčelník Horské služby Jizerské hory.

Do hor vyjely čtyři hlídky na sněžných skútrech a začaly prohledávat celou běžkařkou trasu, po které se měl Němec pohybovat, a její okolí.

„Dali jsme také vědět policii a ta vyslala své příslušníky do okolních obcí. Kromě toho k nám vyslali speciální pátrací tým, kterému jsme poskytli zázemí na naší stanici na Jizerce,“ popsal Mašín.

Muže našli podchlazeného a dezorientovaného

Po nějaké době přišla informace od náhodného běžkaře, že pohřešovaný muž se k večeru pohyboval mezi Hřebínkem a Ptačími Kupami

„Pokud by byla informace pravdivá, vydal se muž na zcela opačnou stranu a je někde zhruba 20 kilometrů od Jizerky. Kolem deváté večer jsme pak dostali informaci o tom, že se pohybuje bez lyží v oblasti Bílé kuchyně,“ doplnil náčelník a přiblížil, že do lokality ihned přesunuli pátrače i techniku a muže tam také nalezli. Podchlazeného, dezorientovaného, ale jinak v pořádku.

„Zbloudění německého běžkaře je ukázkou nedodržení některých velmi důležitých zásad pohybu v zimním horském terénu. Muž se oddělil od skupiny a jel sám. Neměl u sebe mobilní telefon. Neznal vůbec lokalitu, ve které se pohyboval,“ komentoval událost Mašín.

Dodal, že vzhledem ke sněhovým podmínkám mohlo jít o víc než zbloudění. „Na tvrdém sněhu mohl běžkař při rychlejší jízdě upadnout a těžce se zranit. Pak by bylo otázkou, zda bychom jej nalezli včas,“ upozornil Mašín.