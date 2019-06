Někomu se nechtělo sesedat z kola, přes rušnou silnici namaloval cyklopruhy

Na problematické značení upozornil Pavel Mises, zastupitel městské části Brno-střed a dopravní analytik spolku Brno autem.

„Všiml jsem si toho v pátek. Někomu se asi nelíbilo, že musí obcházet silnici přes most,“ poznamenal Mises.

Cyklostezku kolem řeky Svitavy využívá velký počet cyklistů. Před křížením s Hladíkovou je cedule upozorňuje, aby sesedli z kol a obešli místo přes přechod v Tržní ulici.

Situaci by vyřešil plánovaný podjezd, ten se však začne budovat nejdřív v příštím roce. Někdo tak samovolně vytvořil pruhy pro cyklisty.

„Tohle nelegální dopravní značení však nikomu a ničemu nepomůže, naopak způsobí zmatek a nebezpečné situace. Někteří cyklisté se tam vrhají neopatrně před jedoucí vozidla. Patrně v domnění, že se jedná o skutečný přejezd pro cyklisty,“ podotkl Mises.

Silnici první třídy v Hladíkově ulici spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Že by někdo nastříkal na silnici něco, co tam nemá být, se nám zatím nestalo. Samozřejmě na to budeme reagovat. Je jenom otázka, na čí náklady a jak se to odstraní,“ uvedl ředitel závodu ŘSD Brno David Fiala.