Největší hudební festival na severu Čech startuje

Odstartují jej ve čtvrtek 26. července v 16.30 Swingová prťata ze Základní umělecké školy v Železném Brodě a v jejich těsném sledu Big´O´Band.

Již 26. ročník jednoho z největších hudebních festivalů v České republice potrvá ve Vesci do neděle 29. 7.2018.

Předprodej vstupenek končí v pátek ve 14 hodin. Na místě pak budou k dostání jak vstupenky na celý festival, tak na každý den zvlášť. Cena vstupenek se pohybuje od 640 korun za jednodenní na čtvrteční program až po 3790 korun - VIP permanentka na všechny čtyři dny. Za speciální vstupné, které se dá pořídit pouze na místě, si mohou festivalový hudební program užít držitelé ZTP/P, kde je čtvrtek zdarma a cena na celý víkend ve výši 200 korun. Jejich doprovod, děti do 15 let a senioři nad 63 let platí po předložení dokladů totožnosti za čtvrtek 100 korun a za víkendovou vstupenku 600 korun. Děti do 12 let mají vstup zdarma. U dětí je podmínkou doprovod rodičů a předložení průkazky pojištěnce.

Návštěvníky bude zdarma vozit do Vesce a zpět k vlakovému nádraží a na Rybníček kyvadlová doprava, autobus č. 41. První spoj vyrazí do Vesce ve čtvrtek v 16 hodin odpoledne. V pátek a v sobotu odpoledne jezdí v patnáctiminutových intervalech.

Seznam účinkujících a kompletní program naleznete zde: https://www.benatska.cz/program/casovy-harmonogram/