Nejveselejší židovský svátek ovládne Třebíč

Odpolední program v Zadní synagoze Třebíč začne v sobotu 4. března ve 14.00 pohádkou o tom, že bohatství a drahé věci nejsou vždy tím nejdůležitějším v životě a také o tom, kdo chce moc, často nemívá nic. Po pohádce budou následovat tvořivé dílničky a ti zvídavější budou moci objevit tajemství židovské domácnosti. Od 15.30 bude následovat setkání S rabínem o víně. „Brněnský rabín Menaše Kliment spolupracuje s mikulčickým vinařstvím, kde dozoruje výrobu košer vína. Představí svou spolupráci s výrobcem vína, přiblíží, jakou úlohu hraje víno v židovském náboženství, a chybět nebude ani ochutnávka mikulčického košer vína,“ zve Dagmar Juráňová z pořádajícího městského kulturního střediska.

Věděli jste?

Purim – svátek losů – je považován za nejveselejší židovský svátek. Podle starověké tradice je pro Židy na celém světě připomínkou jejich záchrany. Intriky zlého vezíra Hamana v Perské říši překonala odvážná Ester, perská královna izraelského původu. Zvykem je veřejné předčítání knihy Ester, svátek je také příležitostí k výměně dárků mezi příbuznými a k obdarování chudých. Slaví se karnevaly s maskami, sladkostmi, ovocem a vínem. Každý dospělý by měl na Purim vypít vína více než obvykle.

Typickou sladkostí jsou Hamanovy uši – trojhranné koláčky s povidlovou, makovou nebo datlovou náplní

Čtyři příkazy

Oslavy jsou navenek hodně vidět. Ale to, co je důležité a co lidé možná málo vědí, je, že existují čtyři micvot (příkazy), které se mají v den Purimu splnit.

1. číst megilu – přečíst si dvakrát svitek knihy Ester

2. hostina - 14. adaru se během dne má uspořádat pořádná hostina, při které nesmí chybět víno

3. posílání porcí jídla (mišloach manot) - mají se poslat alespoň dvě porce jídla či pití jednomu člověku

4. dary chudým – Židé mají dát alespoň dva dary dvěma chudým, aby i oni měli na Purim radost