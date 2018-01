Na jihočeských silnicích loni zemřelo 60 lidí. Kritický byl konec roku

Nehody na jihočeských vozovkách mají často tragický konec po nárazu auta do stromu a také při čelních srážkách. Čísla ještě nejsou oficiální, ale podle policejních statistik by mohl být loňský rok třetím nejmírnějším za posledních deset let.