Na krajských silnicích se loni bouralo častěji, mrtvých však bylo méně

Nebýt dvou „černých pátků“, stala by se loňská statistika krajské nehodovosti znatelně příznivější. Alespoň co se týče počtu obětí nehod.

Jenže 18. srpna zemřeli tři lidé a 8. září dva. Právě v srpnový pátek se stala i nejtragičtější nehoda loňského roku.

Na dálnici D1 na Novojičínsku ve směru na Ostravu narazil polský kamion se čtyřicetiletým řidičem do polského vozu Opel Corsa, který pomalu popojížděl v koloně. Malý automobil odhodil na další kamion. Uvnitř hořícího opelu zemřeli devatenáctiletá dívka a osmiletý hoch, dva dospělí byli těžce zranění.

Video ze srpnové nehody na Novojičínsku

„Na této nehodě měla velký podíl řidičova nepozornost. Stále více se setkáváme například s tím, že i řidiči v drahých velkých autech nepoužívají handsfree, ale raději drží telefon v ruce,“ konstatoval vedoucí moravskoslezské dopravní policie Jiří Zlý.



Někteři řidiči kamionů při jízdě sledují video

Jen několik dnů po tragické nehodě policie zorganizovala na dálnici důkladnou kontrolu zaměřenou také na to, jestli řidičům kamionů něco nebrání ve výhledu.

Za dva dny policisté zkontrolovali přes tisíc souprav a zjistili stovku přestupků. „Někdy se dokonce stává, že řidiči kamionů při jízdě sledují video,“ povzdychl si Zlý.

Zlozvyk telefonování nebo dokonce psaní textových zpráv za volantem potvrzuje i Dalimil Frič z ostravského centra bezpečné jízdy Libros. „Když jdete na lyže, tak na sjezdovce také nehledíte do mobilu nebo tabletu. Ale za volantem to mnozí klidně udělají. Nepochopitelné,“ podivoval se (více v článku Kamioňáci za jízdy telefonují i hledí do mapy, zjistila policie).

Počet obětí nehod od roku 2007 klesá

Loni zahynulo na silnicích kraje 44 lidí, což je o jednoho člověka méně než v roce 2016. Počet usmrcených klesá už od roku 2007. Za posledních 15 let byl nejtragičtější rok 2004, kdy zemřelo 128 osob.

Oproti předloňsku se ale v roce 2017 stalo o 552 nehod více. „S počtem 9 624 nehod samozřejmě nemůžeme být spokojení,“ konstatoval velitel krajských dopravních policistů a pro letošní rok vytyčil čtyři priority - přibude kontrol správného způsobu jízdy, středem pozornosti se stanou chodci a cyklisté, bude se kontrolovat, jestli řidičům nic nebrání ve výhledu a policisté neopomenou ani kontroly technického stavu vozidel.

Zlý také upozornil na pět loni usmrcených cyklistů. Kdyby měli přilby, podle něj by velmi pravděpodobně přežili.

Přilby i reflexní prvky zachraňují životy

Zmínil například nehodu z června, kdy devětačtyřicetiletý cyklista sjížděl na horském kole od beskydského střediska Sepetná do obce Ostravice.

Jel však nejspíše příliš rychle, a i když prudce brzdil, vyletěl z pravotočivé zatáčky. Už mimo silnici pak narazil do betonové skruže. Bez přilby neměl šanci na přežití.

„Cyklisté nad osmnáct let nemusejí nosit přilby povinně, ale určitě se moc přimlouvám, aby této možnosti využívali. Může jim zachránit život,“ konstatoval Zlý.

Nehody v kraji v roce 2017 Počet nehod 9 624

Usmrcených 44

Těžce zraněných 218

Lehce zraněných 2 054

Alkohol u viníka nehody 443

Drogy u viníka nehody 29

Nejtragičtějším měsícem byl srpen - 7 usmrcených, v září bylo na silnicích 6 mrtvých

usmrcených, v září bylo na silnicích mrtvých Nejbezpečnějším měsícem byl březen, kdy na silnicích nezemřel nikdo.

Zdroj: Policie ČR

Frič z Librosu považuje nenošení přileb na kolech za velkou chybu. „Leckteří cyklisté se za přilbu stydí. Ale zdraví je přeci přednější,“ apeluje Frič.

Dopravní policisté loni také hojně využívali nové možnosti kontrolovat, jestli chodci mimo obec požívají reflexní prvky, díky kterým jsou za tmy lépe viditelní.

„Určitě bychom přivítali, kdyby se tato povinnost vztahovala i na pohyb v obcích. Zvláště za svítání a za soumraku, kdy třeba ještě není funkční veřejné osvětlení, jsou totiž chodci bez reflexních prvků takřka neviditelní,“ zmínil Zlý.

Připomněl, že mezi loni usmrcenými je patnáct chodců. Čtvrtého listopadu dvě ženy bez reflexních prvků přecházely silnici I/57 mezi Skrochovicemi a Holasovicemi na Opavsku. Řidička v automobilu si jedné z nich všimla na poslední chvíli, a když se jí vyhýbala, srazila druhou. Ta na místě zemřela.