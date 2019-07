Opilý řidič srazil čekajícího chodce a ujel, vypátral jej motocyklista

Nehoda se stala v úterý večer na křižovatce zlínských ulic Vizovická a Podvesná XVII. Nejdříve u ní byla hlídka městské policie, která se nacházela poblíž.

„Strážníci od svědků zjistili, že do křižovatky vjelo vysokou rychlostí osobní motorové vozidlo, jehož řidič se snažil odbočit vlevo ve směru na Vizovice. To se mu však zcela nepovedlo a u přechodu pro chodce srazil muže, který zde čekal s jízdním kolem na přejití vozovky. Řidič poté nezastavil a z místa dopravní nehody ujel,“ uvedl zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

Strážníci společně s přítomnými lidmi a lékařkou, která náhodně projížděla kolem, poskytli zraněnému devětatřicetiletému chodci první pomoc a současně předávali informace o incidentu dalším hlídkám. Poranění chodce se naštěstí nejevila nijak vážná, šlo převážně o krvácivé oděrky a naraženiny.

„Přibližně po deseti minutách se na místo dopravní nehody dostavil motocyklista, který byl očitým svědkem události. Hlídce poskytl informace o vozidle a místě, kde je momentálně zaparkováno, což později potvrdila také další svědkyně. Díky nim tak hlídky městské i republikové policie měly značně usnadněnu práci při pátrání po pravděpodobném viníkovi,“ poznamenal Janík a zdůraznil poděkování za spolupráci svědkům i dalším lidem, kteří na místě dopravní nehody neváhali pomoci zraněnému člověku.

Už o minutu později byla jedna z hlídek městské policie u inkriminovaného auta, ke kterému záhy přišel také řidič a spolujezdec. U třiačtyřicetiletého řidiče z okresu Zlín analyzátor alkoholu v dechu naměřil téměř 2,4 promile.

„Muž přiznal, že během odpoledne vypil asi osm piv. Tvrdil, že si všiml, že v průběhu jízdy do něčeho narazil, nebyl si však jistý, do čeho, proto pokračoval v jízdě. Policisté muže zadrželi a umístili ho do policejní cely, kde strávil noc,“ poznamenala zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Šestkrát trestaný muž je podezřelý ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě odsouzení mu hrozí až pětiletý trest odnětí svobody,“ doplnila.