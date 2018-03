Řidič najel s trolejbusem do odstavených aut, těsně minul muže s dětmi

Podle mluvčího hasičů Romana Žemličky cestovalo trolejbusem dvacet lidí. Poškozených aut po incidentu je sedm.

Informaci o zdravotní indispozici řidiče potvrdil také mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Petr Olšan. „Řidiče jsme odvezli do zlínské nemocnice. Nešlo ale zřejmě o nic vážného,“ uvedl Olšan.

„Hasiči zapáskovali místo nehody, ulice k nádraží je uzavřená. Když trolejbus naboural do aut, z domu vycházel tatínek se třemi dětmi. Bylo velké štěstí, že se jim nic nestalo,“ uvedl mluvčí. Hasiči také rodině poskytli psychologickou pomoc.

„Zrovna jsem se chystal odvézt děti do školy a do školky, měly nastoupit do auta, ale stačili jsme všichni uskočit,“ popsal muž. On i tři děti tak vyvázli bez zranění, auto skončilo ve zdi rodinného domu.

Zdravotní potíže řidiče stály i za nehodou trolejbusu v létě roku 2016. Kloubový vůz tehdy narazil v Otrokovicích do sloupu trakčního vedení a prakticky po něm vyjel do pětimetrové výšky.

Tehdy se zranilo třináct lidí, na místě zasahoval i záchranářský vrtulník. Šestapadesátiletý řidič zřejmě těsně před nehodou upadl do bezvědomí, ukázalo vyšetřování.