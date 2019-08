Řidička trolejbusu, který boural v Budějovicích, měla v krvi alkohol

8:50

Řidička trolejbusu, která v červnu v Českých Budějovicích narazila do sloupu, byla pod vlivem alkoholu. Policie potvrdila, že v krvi měla do jednoho promile. Při nehodě se tehdy zranilo osm lidí. Během necelých tří měsíců to byl druhý případ, kdy vozidlo budějovického dopravního podniku řídila žena pod vlivem návykových látek. Žena dostane výpověď.