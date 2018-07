Traktor narazil do stožáru vysokého napětí, další dva stožáry popadaly

U vesnice Heřmanov narazil traktorista do sloupu vysokého napětí. „Vlivem nárazu srazil další dva sloupy,“ popsala mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová. Šestadvacetiletému řidiči se nic nestalo.

Na místo nehody přijeli i hasiči. „Původně jsme měli hlášené, že začíná hořet i suchá tráva. Což se nakonec nepotvrdilo,“ uvedl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Stožár však dopadl na traktor. „Bohužel to bylo celé stále pod napětím, tak se zjišťovalo na ČEZu, jak by se to dalo vypnout,“ dodal. S pomocí hasičů se traktoristovi podařilo vylézt ven.

Nehoda vedla k výpadku elektřiny v Heřmanově, ostatní vesnice nijak nezasáhla. Její příčinu policisté vyšetřují. Řidiče podrobili dechové zkoušce, ta však vyšla negativní.

Škodu policisté ještě nevyčíslili. „Určitě to půjde k několika asi i desítkám milionů,“ dodala Richterová.