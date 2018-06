Řidič po nehodě sháněl doktora svému psovi, o zraněné lidi se nezajímal

Pětatřicetiletý řidič Volkswagenu Passat jel uplynulý čtvrtek krátce před půlnocí od obce Žebráky směrem na Hošťku.

Podle policie jel příliš rychle a v levotočivé zatáčce nezvládl řízení. „Vůz se dostal do smyku, sjel do příkopu, kde pravým bokem a částí střechy narazil do dvou vzrostlých stromů,“ popsala kolizi policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Při nehodě se nejvážněji zranili dva spolujezdci. Jednačtyřicetiletého muže převezla sanitka do nemocnice.

Druhého osmadvacetiletého muže přepravili záchranáři vrtulníkem do Fakultní nemocnice v Plzni. Tam ale pacient těžkým zraněním podlehl.

Drobná poranění utrpěl i samotný řidič. Bezprostředně po nehodě se ale podle zjištění kriminalistů nezajímal o zdraví svých viditelně zraněných spolucestujících, ale spíše měl starost o to, jak je na tom jeho pes, kterého v autě vezl.

U šoféra, který u nehody zastavil a telefonoval na tísňovou linku, si domluvil, aby ho se zvířetem odvezl na veterinární ošetření do Plzně. Tam majitele psa zadrželi policisté.

Jak se ukázalo, viník nehody byl pod vlivem alkoholu a pravděpodobně i drog. Podrobněji to objasní až rozbor odebrané krve. Policisté muže zatím obvinili z usmrcení z nedbalosti a z ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Neposkytnutí první pomoci či případné jiné porušení zákona je předmětem dalšího šetření. Není tedy vyloučeno, že se právní kvalifikace ještě rozšíří,“ dodala Jiroušková.