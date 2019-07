Čtyři roky po vlakové tragédii chybí ve Studénce podjezd i objížďka

Tři mrtví a devatenáct zraněných. A pro viníka osm a půl roku vězení. Taková je bilance železničního neštěstí z 22. července 2015 ve Studénce.

Polský řidič tam vjel na přejezd, ačkoli už blikala červená výstražná světla. Kamion mezi spuštěnými závorami jen mírně popojel a vzápětí do něj ve velké rychlosti narazilo pendolino.

Brzy se objevilo několik plánů, jak přejezd na velmi frekventované železniční trati mezi Ostravou a Olomoucí vylepšit, aby byl bezpečnější. A zabránil podobným neštěstím.

Nic z toho se po čtyřech letech nestalo. Podjezd pod tratí pro pěší, cyklisty a osobní automobily by se mohl začít stavět za dva roky. Objezd pro kamiony, který by soupravy navedl na nedaleký most, také ještě není.

„Změnilo se toho hodně, jen to není zatím vidět,“ konstatoval místostarosta Studénky Lubomír Šobich.

Poukázal například na to, že v září budou zastupitelé hlasovat o změně v městském územním plánu, který umožní vybudování podjezdu.

Město v minulosti nejprve odmítlo, že by podjezd vznikl bez kamionové objížďky. Pak se neshodlo se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), jestli lze bez změny územního plánu jednat s vlastníky dotčených pozemků.

„V současnosti je zpracovaný investiční záměr. V roce 2018 byla rovněž zkompletována dokumentace pro územní řízení. To však nebylo dosud zahájeno, jelikož nutnou podmínkou je úprava územních plánů městem, která dosud nebyla schválena,“ trvá na stanovisku mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Ten také předestřel další harmonogram výstavby podjezdu. V příštím roce by SŽDC chtěla zajistit dokumentaci pro stavební povolení.

VIDEO: VIDEA ROKU: Soud ukázal záběry srážky ze Studénky

„Vlastní stavba by mohla začít v roce 2021, přičemž výstavba potrvá zhruba dva roky. Příprava této náročné akce se nezpožďuje, nadále je jednou z priorit SŽDC,“ zdůraznil Illiaš.

Jakmile Studénka schválí změnu územního plánu, začnou jednání s vlastníky pozemků, přes které povede objížďka a podjezd.

Illiaš odmítá označení železničního přejezdu za rizikový. „Ve skutečnosti patří mezi nejlépe zabezpečené v republice a je osazen všemi prvky zabezpečení, které jsou dnes technicky možné a legislativně přípustné,“ konstatoval.

Takto má v budoucnu vypadat železniční přejezd ve Studénce.

Pražská firma FPD se ve Studénce několik let snaží o instalaci nového bezpečnostního systému s předsazenými závorami. Jakmile na přejezdu začnou blikat červená světla výstražného znamení, rozsvítí se na silničním semaforu několik desítek metrů před přejezdem červené světlo. Auta musejí zastavit. A zelená se jim rozsvítí až poté, co se spustí závory.

„Je to nejlepší doplňkové jištění. Na Slovensku už na jednom přejezdu funguje,“ řekl ředitel FPD Vladimír Kranz. Jenže systém není v tuzemsku schválený. „Určitě se nevzdáváme a povolení se budeme snažit získat,“ řekl Kranz.

