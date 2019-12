Smrtelných nehod už bylo moc, na Znojemsku se chystají úpravy silnic

Řidič Audi 6 s rakouskou poznávací značkou předjížděl na silnici I/38 u Pavlic na Znojemsku nákladní vůz. Jenže si k tomu vybral nepřehledné stoupání a navíc ignoroval plnou čáru.

Manévr nestihl, s protijedoucím autem se na horizontu srazil – 11. listopadu tak o život přišli čtyři lidé, včetně mladé řidičky z protijedoucího auta. Její čtyřměsíční syn podlehl těžkým zraněním po dvou dnech v nemocnici.



Nehoda s větším počtem obětí se v Česku stala naposledy v září roku 2015. A podle policejní mluvčí Lenky Drahokoupilové jen letos zemřelo na silnicích Znojemska dvacet lidí.

Po listopadové tragédii se začali ozývat místní. Výzvu ke zpomalení také někdo namaloval na plachtu stohu nedaleko Pavlic. Přímo ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi (za ANO) napsala Lenka Kloudová.

„Chtěla jsem pomoct starostům, proto jsem o těchto událostech informovala ministra. Soucítila jsem s rodinou, které náhle zemřela matka a po čase i malé dítě,“ vysvětlila Kloudová.

A záhy se přidali i politici. Znojemský poslanec David Štolpa (ANO) kvůli tragickým dopravním nehodám u Kremlíka osobně inicioval, aby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadalo kontrolu rizikových míst na Znojemsku. Úspěšně. Bezpečnostní audit – nejen zmíněné I/38, ale i další významné tepny I/53 – už experti začali řešit.

Některá bezpečnostní opatření jsou přitom jasná už teď.

„Na I/38 je to mimo jiné okružní křižovatka na ‚kasárenské‘, stavba začne v příštím roce. Pokud jde o I/53, předpokládáme, že nejpozději do dvou let zahájíme opravu úseku Znojmo – Lechovice. Tam se nachází například nebezpečná křižovatka z Bantic, jejíž podobu se ve spolupráci se samosprávou a poslancem Štolpou snažíme řešit,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Nad dalšími tématy z dopravy na Znojemsku bude znovu jednat už ve středu ve Sněmovně se Štolpou a jeho stranickou kolegyní Taťánou Malou.

Lépe vyznačí omezení rychlosti a vzniknou nové přechody

Prioritně I/38 řeší po vlastní linii i starosta Znojma Jan Grois (ČSSD). „Není nad to, když všichni táhnou za jeden provaz, a čím více se o znojemských silnicích v Praze uslyší, tím lépe,“ napsal na sociálních sítích Grois.

Přímo u kritických míst se pak sešel s dopravní policií i starosty. „Řešili jsme bezpečnost konkrétně u odbočky na Mramotice, v Olbramkostelu, Vranovské Vsi, Pavlicích, Grešlovém Mýtě a u odbočky na Blížkovice. Vyznačíme lépe omezení rychlosti, na vybraných místech se prodlouží plná čára, aby se předjíždělo pouze na opravdu bezpečných místech, a chceme vybudovat nové přechody,“ shrnul výsledky jednání starosta.

Nejvážnější letošní nehody I/38 Znojmo–Moravské Budějovice 2. srpna, Kuchařovice: V mírné pravotočivé zatáčce řidič přejel do protisměru a pak mimo silnici, kde v příkopu narazil do betonového mostku s kanalizační propustí. Náraz auto vymrštil zpět na silnici. Řidič zraněním na místě podlehl.

V mírné pravotočivé zatáčce řidič přejel do protisměru a pak mimo silnici, kde v příkopu narazil do betonového mostku s kanalizační propustí. Náraz auto vymrštil zpět na silnici. Řidič zraněním na místě podlehl. 28. září, Grešlové Mýto: Osobní vůz vjel na chodník, kde srazil a usmrtil chodce. Řidič měl pozitivní orientační test na přítomnost drog, konkrétně amfetamin.

Osobní vůz vjel na chodník, kde srazil a usmrtil chodce. Řidič měl pozitivní orientační test na přítomnost drog, konkrétně amfetamin. 11. listopadu, Pavlice: Řidič osobního vozu předjížděl náklaďák přes plnou čáru. Srazil se s protijedoucím autem. O život přišli čtyři lidé, o pár dní později zemřelo v nemocnici i těžce zraněné miminko. I/53 Znojmo–Pohořelice 16. června, Dobšice: Řidič osobního auta vjel do protisměru, kde se čelně srazil s dalším autem. Šofér na místě zemřel, jeho dva spolujezdci utrpěli těžká zranění. Stejně tak protijedoucí řidička.

Řidič osobního auta vjel do protisměru, kde se čelně srazil s dalším autem. Šofér na místě zemřel, jeho dva spolujezdci utrpěli těžká zranění. Stejně tak protijedoucí řidička. 9. září, Lechovice: První tragická nehoda na novém obchvatu. Náklaďák vjel do protisměru, kde se čelně srazil s dalším. Jeden z řidičů na místě zemřel, druhý s těžkými zraněními skončil v nemocnici.

Zúčastnil se ho i vedoucí oddělení realizace oprav a údržby brněnského ŘSD Václav Rajchot.

„Domluvili jsme se na zadání doplnění či úpravy svislého a vodorovného dopravního značení. Zpracování těchto opatření zajišťuje Znojmo ve spolupráci s policií a krajským úřadem. My následně zajistíme schválená bezpečnostní opatření,“ upřesnil dohodnutý postup.

Oslovení starostové plánovaná opatření veřejně nekomentují. Nechtějí být kritičtí – instituce totiž potřebují. Třeba když v obci chtějí doplnit na silnici značení, dopravní policie vše musí povolit a ŘSD zaplatit. Mimo záznam výsledek ovšem označují spíše jen za styl „vlk se nažere a koza zůstane celá“.

„Prodloužení plné čáry, doplněné značky. Eliminuje to šílence za volantem? Odpověď asi známe. Svůj názor lidem říkám do očí, ale nechci to zbytečně vířit v novinách. Každá akce má totiž reakci,“ uvedl pro MF DNES jeden ze starostů. Faktem ale zůstává, že tvrdší opatření jako retardéry či semafory na silnicích první třídy možné nejsou.

Řešení problému je tak podle starostů hlavně v dohledu policistů. „Stačí přitom, aby byli vidět – v dálce žlutá vesta a šofér dá nohu z plynu. Jenže máme jeden z nejsložitějších trestních a správních řádů na světě, takže z policistů jsou písaři,“ povzdychl si zmíněný starosta.



Byť ji ministr vyslyšel, hotovo není zdaleka ani podle iniciátorky Kloudové. „Spokojená asi nikdy nebudu, protože blázni na silnicích zůstanou, ale alespoň se snažíme tuto situaci zlepšit,“ podotkla.

Právě zmiňované dvě silnice první třídy patří dlouhodobě k nejtragičtějším. „Třiapadesátka“ spojuje Znojmo a Pohořelice. S výjimkou okresního města a Dobšic je vedena mimo zástavbu, leží v blízkosti Lechovic, Suchohrdel nebo Branišovic. Lidé po ní jedou třeba při cestě do Vídně nebo Chorvatska. „Osmatřicítka“ je druhým hlavním tahem na Znojmo. Cestují po ní ti, kteří míří z Jihlavy, respektive Prahy.

