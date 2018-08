Srážku s vlakem na Českobudějovicku nepřežil řidič auta, trať je uzavřená

Ve vlaku cestovalo přibližně 80 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Všichni už bezpečně opustili soupravu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Samotný přejezd je průjezdný.

„Hasiči pomáhají s evakuací a vysokotlakým proudem dohašují osobní automobil,“ informovala z místa mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

„Trať je uzavřena,“ navázal mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.

Na místo vyráží Drážní inspekce. „Předběžně odhadnutá škoda na vozidle je 150 tisíc korun. Nehoda se stala na přejezdu, který má světelnou signalizaci bez závor,“ doplnil mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal.

Souprava jela z rakouského Lince do Prahy. „Byl to náš Jižní expres. Za pomoci hasičů jsme cestující evakuovali a náhradní autobusovou dopravou se přesunou do Českých Budějovic. Odtud pak pojedou vlakem směrem do Prahy. Na začátku jsme očekávali, že bude v místě přerušena doprava do 11 hodin, ale tento čas se ještě může posouvat s ohledem na vyšetřování události,“ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Šestašedesátiletý řidič Dacie Logan jel směrem z obce Včelná na Kamenný Újezd. Podle policie zřejmě nerespektoval výstražné zařízení na přejezdu.

Nebezpečné místo

Před dvěma týdny se na stejném místě stala podobná nehoda. Rychlík jedoucí do Českých Budějovic tam narazil do dodávky, kterou pak tlačil před sebou 500 metrů.

Řídil ji jednatřicetiletý cizinec, který utrpěl vážná zranění a byl převezen do českobudějovické nemocnice. Ze zdemolované dodávky ho museli vystříhat hasiči.

„Následně asistovali při ošetření a pomohli s transportem zraněného v nosítkách z těžce přístupného terénu do sanitky,“ doplnila mluvčí hasičů Vendula Matějů. Muž však v nemocnici podlehl rozsáhlým zraněním.