Policista nedal řidičce šanci přežít, řekl soud. Nehodu znovu projedná

Soudkyně Okresního soudu Plzeň-jih letos v dubnu podmíněně zastavila trestní stíhání policisty Jaroslava Takáče pro přečin usmrcení z nedbalosti.

„Byla to souhra nešťastných událostí, kterou zapříčinil obžalovaný tím, že se na okamžik nevěnoval řízení. Pro něj je největším trestem to, že musí žít s tím, co způsobil. Není osobou, která by vše hodila za hlavu,“ vysvětlila tehdy soudkyně.

Proti verdiktu ale podal stížnost státní zástupce i pozůstalí a krajský soud jim vyhověl. Informoval o tom server Novinky.cz.

„Napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.

„K usmrcení jednatřicetileté ženy došlo z důvodů zcela neomluvitelných a těžko pochopitelných, neboť obžalovaný se přestal věnovat řízení při jízdě rychlostí zhruba 80 kilometrů v hodině pouze proto, že slyšel zezadu, kde seděl v dětské sedačce jeho syn, nějaký zvuk. I z vyjádření obžalovaného vyplývá, že dítě nebrečelo ani nevykazovalo nějaké zdravotní problémy,“ stojí v usnesení.

Dále je v něm uvedeno, že řidička neměla jakoukoliv šanci nehodu odvrátit. Neporušila jediný předpis o provozu na pozemních komunikacích, byla připoutána, přesto byla na místě mrtvá a obžalovaný ji nedal svým nedbalostním jednáním žádnou šanci na přežití.

Tragická nehoda se stala loni v polovině května u Lhůty na Plzeňsku. Jaroslav Takáč se podle svého odhadu otočil na syna maximálně na dvě sekundy. Slyšel prý divný zvuk a měl strach, jestli synovi něco není. Jeho SUV pak smetlo fabii v protisměru. Strach o život rok a půl starého syna má určitou spojitost s dětstvím obžalovaného, kdy zemřel jeho mladší sourozenec.

Ačkoliv se Jaroslav Takáč snažil zaklíněné řidičce okamžitě pomoct, na záchranu už bylo pozdě. Mladá žena zemřela na zakrvácení do pohrudničních dutin při roztržení srdce a osrdečníkového vaku.

Při nehodě dvou aut na Plzeňsku zemřela žena (14. 5. 2018)